視線範圍有妹就不行！醋女「離譜行徑」全場搖頭：快醒醒

▲男網友在《 Dcard 》表示，和女友才交往 3 個月，對方第一次到他家時，竟帶著母親、弟弟和 2 個小孩一同前往；豈料，後續的一連串要求更讓他嚇傻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現代人交往關係各自有各自的相處模式，但合理健康的互動才是能長久走下去的關鍵。不少人在交往過程中會因為對方的無心的小舉動吃醋，但若是這樣的情況越演越烈，變得充滿了控制欲，甚至向對方施以暴力就不好了。對此，就有網友分享情侶間女方從恩愛、稍微吃醋，到誇張的控制對方的行徑，引起眾人討論。

原 Po 在 PTT 上分享自己身邊情侶朋友的經歷，提到女方「剛交往的時候很恩愛 偶爾吃醋很可愛 很開心 偶爾亂發脾氣 但都還可以接受」，但過了短短一年行徑卻更加誇張，只要路上視線內看到穿的好看的女孩，都會被問是不是在偷看，甚至會不聽男方解釋，以「只要進入視線就算」為由往對方身上打下去。

▲好友的控制狂女友讓原 Po 忍不住求救網友。（圖／翻攝自 PTT ）

此外，他也提到另外還有一次替女方慶生，除了到日月潭遊玩、訂下飯店餐廳共進生日大餐外，還送女方價值 15000 的戒指，卻被女方遛狗時弄丟，還以不在乎的語氣回應「沒關係阿！反正就戒指而已」，讓男方不敢置信。對此原 Po 就無奈的詢問「遇到這種女友太控制狂要怎麼分才穩」，讓不少網友紛紛搖頭給出意見。

雖說感情事只有當事人才清楚，但也有許多熱心網友提供自己親身經驗作參考，在該篇文章底下分享回應「先從打人開始阻止，有些人打人超痛的，自以為可愛」、「只能靠媽媽變成媽寶來驅逐」、「醒醒吧還不分手嗎」、「直球對決，直接說分手然後轉身離開」、「已經是精神暴力了，快逃」、「直接說分手就好啦」。（編輯：楊智傑）