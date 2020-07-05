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影／超有質感木桌收納架 不會木工也能輕鬆做

影像中心/綜合報導-2020-07-05 17:00:00
▲ 超有質感木桌收納架，不會木工也能輕鬆做。（圖／喵樂一家人 授權）
你能想像用三十九元的東西，就能製作出超有質感的木桌收納架嗎？不用怕自己手工技巧不好，跟著影片「喵樂一家人」的步驟，就算你是不會木工的人也能輕鬆做唷！

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▲ 貼心的連防水測試都教大家。（圖／喵樂一家人 授權）
 

● 所需材料：大創折疊收納架L x1 、大創桐木板X2、 束線帶X4。

● 作法：

１． 將桐木板分離成木片並貼在另外一塊板上。

２． 待膠水固定後用束線帶綁在整理架上。

３． 木板表面可上漆，或是用蜂蠟塗裝，保護表面並防水。

這麼簡單的作法，快點自己動手做做看吧！( 助理編輯：鄧詩倫)

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▲ 用砂紙把木板磨平，才不會刮傷手。（圖／喵樂一家人 授權）
 

 

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