影／超有質感木桌收納架 不會木工也能輕鬆做

▲ 貼心的連防水測試都教大家。（圖／喵樂一家人 授權）

▲ 用砂紙把木板磨平，才不會刮傷手。（圖／喵樂一家人 授權）

你能想像用三十九元的東西，就能製作出超有質感的木桌收納架嗎？不用怕自己手工技巧不好，跟著影片「喵樂一家人」的步驟，就算你是不會木工的人也能輕鬆做唷！● 所需材料：大創折疊收納架L x1 、大創桐木板X2、 束線帶X4。● 作法：１． 將桐木板分離成木片並貼在另外一塊板上。２． 待膠水固定後用束線帶綁在整理架上。３． 木板表面可上漆，或是用蜂蠟塗裝，保護表面並防水。這麼簡單的作法，快點自己動手做做看吧！( 助理編輯：鄧詩倫)