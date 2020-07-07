影／公共場合小孩哭鬧不止？四招實戰教養法 網讚超受用

面對小孩突然在公共場合無理取鬧、情緒勒索，身為人父人母的您，會怎麼處理呢？Youtube頻道「詹宇夫妻」分享幾步驟，富有智慧的教養方式，引起許多網友迴響。
【請允許孩子有情緒】
先讓小孩的情緒抒發一下，請不要遏制他抒發情緒的權力。以影片中童童的例子來說，雖然目前在公共場合下，但童童並沒有影響到其他人，所以讓小孩在原地暫時抒發情緒是可以的。詹宇先生強調，此時與小孩對立是萬萬不可的：「你再這樣我們就回家！」、「你不准吃飯了！」、「你再這樣我就揍你！」等威嚇性的字句，這樣只會讓小孩產生抗爭心理。
【轉移孩子的注意力】
另外一個選擇就是將小孩帶離現場，但仍是以讓小孩子抒發情緒為主。離開現場對於小孩子來說，會有一種轉換心情的感覺。
【同理孩子的情緒】
接著一個很重要的步驟，過程中必須要用同理心的角度，不斷與小孩做溝通。影片中我們可以看到詹宇先生，因為知道妹妹想要繼續玩拼圖遊戲，而不想吃飯，所以在轉移場地的過程中，不斷跟妹妹童童說「爸爸知道了」，讓小孩感受到大人的理解。轉移場所之後，隨著小孩子情緒抒發地差不多，轉移注意力後的成果，讓小孩子忘記原本自己無理取鬧的目的是什麼，期間不時給予擁抱、溫柔對話都是很好的方法。
詹宇先生後續依照妹妹童童的需求，「想要媽媽抱抱」，將妹妹帶回現場，詹宇太太持續給予同理心的回應與對話；詹宇先生在一旁強調：「上層腦的對付方法，最大原則是不要跟他妥協」，他講述雖然將小孩帶離現場、對待小孩的方式很溫柔，但是最重要的一點，父母沒有因為孩子的哭鬧而妥協：「我們同理但我們不處理，帶他去轉換心情」，等候到小孩子情緒緩和之後，再讓他去做應該要做的事情。
【如何避免發生情緒？】
詹宇先生講述，若想避免小孩子在公共場合「情緒爆發」的狀況，良好的「事前預告」非常重要。若家中小孩比較敏感，可以試著在15分鐘前、10分鐘前、5分鐘前，不斷與小孩預告我們將要一起做什麼事情，讓小孩子有心理準備，且用「提問」的方式來取代「命令」，讓小孩子的接受度提升。詹宇先生表示，若以打罵、恐嚇、威脅的態度，來抑制孩子發洩情緒，雖說暫時可以將孩子情緒問題給壓制住，但爾後卻容易造成小孩心理成長、人格發展，或對事物的看法，會有負面的影響。（影音編輯：謝美伶）
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