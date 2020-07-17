網推好市多夏日必買夯品　「濃咖啡凍＋鮮奶」消暑絕配

▲咖啡凍、茶凍等，是許多女生喜愛的輕食甜點，搭配上鮮奶或是奶球後色澤更吸睛，濃郁咖啡及奶香，在味覺與視覺上帶來雙重享受。（圖／資料照片）

▲許多網友都推薦，咖啡凍加鮮奶是消暑的好選擇。（圖／資料照片）

隨著時序進入夏日，又是冰品甜點熱銷的季節，連帶讓超商、量販店業績看俏，除了傳統冰品外，清涼的甜品如茶凍、咖啡凍也是許多女孩們的最愛，知名美式賣場好市多（Costco），因為常販售CP值高的商品，因此受到許多消費者的喜愛，日前有網友在網路社群分享，發現好市多人手一盒華麗的甜品「濃咖啡凍」，進而上網詢問，意外引發討論。由於好市多賣場大多販售的都是特規商品，在包裝上常有別於一般銷售通路，而每到了夏天，賣場的甜品、冰品總是掀起搶購熱潮，近期有一款商品「濃咖啡凍」，便在好市多經驗分享社群上引起討論，各種搭配及創意吃法層出不窮，就連知名網路大胃王丁丁，也對這系列商品讚譽有加，更一舉登上YouTube熱門影片。不少網友回覆，「一杯鮮奶加一顆咖啡凍，當午茶不錯」、「加鮮奶好吃」、「加鮮奶球更棒」，也有人提到「好吃很濃 ~ 加鲜奶更棒」、「買就對啦！超濃，不知道是不是阿拉比卡豆的關係？」、「這是先生每次去好市多必買的商品之一」。更有愛吃的網友說「咖啡凍口感爆濃，一次可以吃三五個都沒問題」、「夠濃！上次一不小心就吃了半盒，結果晚上睡不著」。此外，也有眼尖個網友發現，「這是光泉好市多限定款，外面買不到」、「我都買回家加鮮奶，光泉濃咖啡凍＋光泉鮮奶才是絕配」、「我家小孩超愛吃晶典小品的原味奶酪」。