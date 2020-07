雪肌精「SAVE the BLUE」　守護藍色地球新歷程

▲你變得美,地球也會變得更美。(圖/公關照片)

SAVE the BLUE

株式會社高絲(總社:日本東京都中央區;董事長兼總經理:小林 一俊)通過旗下的標誌性護膚品牌「雪肌精」,將活動期間的部分銷售金額捐贈於環保活動等,並推進以地球環保與啟蒙為主旨的「SAVE the BLUE」計畫。始於2009年的夏季沖繩珊瑚培育活動已迎來第12個年頭。自2018年起,除夏季活動外,日本高絲還開始在日本東北地區開展冬季森林保護活動,從而使守護藍色地球項目又踏上了新的歷程。今年的夏季活動,高絲依然會對日本沖繩珊瑚保護活動給予支持,除日本以外,還將在9個國家和地區(中國、臺灣、香港、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、美國)開展可充分發揮各區域特性的各種活動,進而在全球範圍內推進豐富多彩的「SAVE the BLUE」計畫。在日本,夏季活動期間為2020年7月1日至8月31日。在此期間,高絲會將顧客購買的「雪肌精」品牌指定商品的容器底部面積換算為相應面積的環保費用,並作為培育珊瑚所需的活動經費,捐贈給「海的種」有限公司(代表:金城 浩二;所在地:日本沖繩縣讀穀村),以促進沖繩的珊瑚保護工作。由於海水溫度上升導致世界各地珊瑚死亡的白化現象持續發生,高絲從雪肌精「SAVE the BLUE」環保活動所種植的珊瑚中發現了耐高水溫的品種,該品種不但沒有白化,還將大量珊瑚卵散播到了沖繩的海洋中,給珊瑚礁的再生與保護活動帶來了美好的希望。此外,始於2018年的冬季活動的部分銷售金額將被捐贈給NPO法人「森林是大海的戀人」(理事長:畠山 重篤;所在地:日本宮城縣氣仙沼市)。通過維護管理擁有豐富生態系統的次生林,使自然環境保持在良好的狀態,並通過和以保護與河流相連的海洋環境為目標的“森林是海洋的戀人”活動攜手,來促進整體的環境保護。過去高絲僅以SAVE the BLUE限定包裝品項約3-5品作為捐贈的指定商品,今年起台灣高絲將以增加指定商品品目數取代限定包裝,擴大支援台灣海洋環境保育,並持續宣揚海洋環境保護的議題。於2020年7月1日起至8月31日,凡購買雪肌精指定商品,其營收的1%,將捐贈給「台灣山海天使環境保育協會」,繼續支持珊瑚復育活動。期望台灣的海域,回復過去繁榮的美麗富饒!同時,2020年台灣高絲將與台灣永續基金會合作舉辦-雪肌精 SAVE the BLUE BEAUTY AWARD-繪畫創作競賽。希望藉由此繪畫競賽,除了擴大雪肌精SAVE the BLUE活動的能見度外,並促進親子、師生間的互動,讓大家輕鬆參與的同時,也能獲得海洋保護的環保意識,並將雪肌精宣揚愛護海洋及珊瑚的精神持續傳承下去。詳細活動內容,將於6月末逐次公布於SAVE the BLUE官方網站及KOSE官方Facebook。

SAVE the BLUE官方網站:https://www.kose.com.tw/sekkisei/savetheblue/index.html

KOSE官方Facebook:https://www.facebook.com/kose.taiwan