歐德傢俱、優渥實木以客為尊　做有溫度的感動服務

林口旗艦店設計師黃品翔，銘記在心的座右銘。永遠不要滿足自己的成就，隨時隨地接受挑戰，保持高度熱忱，除了讓客人得到無後顧之憂的服務外，並培育出多位優異的後進新秀。優渥實木台北旗艦店杜珮琳，則是三心二意的最佳代表，用貼心、耐心和愛心；加上誠意及意義，珍惜每位客人，秉持「只有不想做的，沒有做不到的」的座右銘，做的永遠比客人期待多一點。黃品翔與杜珮琳時時刻刻站在客戶立場，運用感同身受的服務力，雙雙榮獲「2020 TCFA台灣連鎖暨加盟協會－

▲歐德集團馬國慶副董事長(中)祝賀歐德傢俱黃品翔(左一)、優渥實木杜珮琳(右一)獲服務天使獎。（圖/公關照片）

TCFA理事長賴淑芬表示，「

以消費者的權益為優先，使每位來到歐德集團的消費者都能得到優質的服務，讓客戶就是歐德集團的代言人。

▲經濟部商業司副司長李鎂(中)頒發服務天使獎給歐德傢俱黃品翔(左一)、優渥實木杜珮琳(左二)。（圖/公關照片）

「Stay hungry. Stay foolish.」是歐德傢俱服務天使獎」的肯定。「台灣連鎖暨加盟協會」為鼓勵且肯定連鎖業績優服務人員長期的貢獻，自2014年起舉辦「服務天使獎」活動至今已邁入第七年，儘管2020年受到新冠肺炎疫情的影響，大環境的景氣低迷，惟因台灣防疫有成，許多知名企業仍持續展店及徵才，基層人員仍堅守第一線的服務價值，提供消費者最好的商品及服務」。今年共63位績優服務人員接受表揚。台灣家居業領導品牌歐德集團，以客為尊，

歐德傢俱林口旗艦店設計師黃品翔談到，隨著臺灣的國際化，服務過程中有越來越多的異鄉過客，看見台灣、經過台灣、落腳台灣。來自馬來西亞的Simone為了工作到台灣，在各方面穩定之後決定在公司附近置產；而Debby則是為愛走天涯，拿著觀光簽證往返台馬之間。還是情侶的他們經過多方比較，最終品翔在眾多同業中脫穎而出。除了歐德是優良的信譽品牌外，更重要的是設身處地的同理心。品翔想像:若是自己離鄉背井出外打拚，在陌生的環境購屋、裝潢，一定會無所適從。於是不辭辛苦陪兩人一同計畫家裡大小事而備受肯定。後來Simone在新家策劃了一場感人的求婚，現在的Debby不用為了簽證，兩地勞碌奔波了！夫妻倆幸福地享受「家」的溫暖，這讓品翔更堅定信念，「讓消費者有個安心居住的夢想宅，是自己身為設計師最大使命」。



▲全體服務天使獲獎人大合照。（圖/公關照片）

擔任優渥實木「家居顧問」七年半的杜珮琳最難忘的一次服務經驗是:一位退休樂齡長者-嚴小姐，與其身障的妹妹，一起生活的姊妹倆有不同的空間規劃需求。除了為喜愛購物的姐姐規劃多功能收納外，妹妹則是需要完整的無障礙空間。不僅如此，學繪畫的姐妹倆希望兼顧整體美感，以這三大訴求，珮琳與設計師一同細心規劃，實際了解身障人士的生活需求與感受，歷經無數次改圖後才定案，期間耐心地多次與業主討論與修整想法，完成後的家讓客戶相當滿意。完工後，居住在門市附近的嚴家姊妹每每經過門市時，都還會進到店裡向珮琳道謝，幫她們完成人生最後的夢想家，讓珮琳覺得很有成就，感受到這份工作的不凡意義。



▲歐德傢俱林口旗艦店設計師黃品翔(右四)、優渥實木台北旗艦店(右三)杜珮琳，榮獲2020 TCFA連鎖加盟協會「服務天使獎」。（圖/公關照片）

歐德傢俱重視客戶權益，率先採用來自德國「人造循環林」的「綠色健康板材」，為業界唯一全系列板材通過綠建材認證，努力為客人締造環保健康「來自德國的高品質生活」。優渥實木以使用人的觀點出發，生產自然的實木傢俱，提供最貼心、符合空間使用的傢俱，實現客戶對家庭的承諾。歐德集團秉持「Order your life生活從想法開始」，提供消費者無虞的綠色生活全方位服務，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。



