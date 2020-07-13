高規格豪宅品質打造平價透天厝　富霖讚美鎖定首購菁英

▲富霖建設以「首購族」為目標族群，在龍井打造高質感4樓透天厝，可享受三代同堂的寧靜區域。（圖/公關照片）

▲走路不到5分鐘可到達港區運動中心，住戶不用刻意到健身房花錢健身。（圖/公關照片）

▲一樓客廳及餐廳特別舖設高密度材質「晶釉瓷板」，抗汙又防滑，小朋友在家玩耍跑步，也不易滑倒。（圖/公關照片）

台中市高樓林立，棟棟皆比美感，但鮮少看到透天厝，但部份購屋族偏愛透天厝，若是需求為透天厝則必須往市郊地區尋，富霖建設以「首購族」為目標族群，在龍井打造高質感4樓透天厝，可享受三代同堂的寧靜區域。台中市房屋動輒3至4千萬起跳，讓許多購屋族望之卻步，但一棟透天厝總價只要不到公寓的一半，對首購族來說相當有吸引力，富霖開發總經理黃心薇表示，以龍井地段來說，尤其是位在向上路六段與七段之間，這個價格絕對有競爭力。「富霖讚美」承襲著富霖建設打造豪宅的精緻工法，外觀大量採用精質石材的自然元素，以灰黑的石材搭配，表達現代簡約建築調性，室內也與傳統透天厝的房型有不同的區格，除了全棟使用環保乳膠漆，從呼吸中就可以獲得健康；更將「當層排氣」運用在每層樓，廢氣不亂流，讓空氣直接向外排出。一樓客廳及餐廳特別舖設高密度材質「晶釉瓷板」，抗汙又防滑，小朋友在家玩耍跑步，也不易滑倒；全棟樓梯皆一體成型、窗框使用電悍固定，地震時除了可以穩固地基外，更不易變形，且考慮到沙鹿地區風大，抗風壓也是富霖開發貼心地為購屋族所設想。富霖開發總經理黃心薇說，因為以往的建案都是以別墅為主，對富霖讚美的要求，一定不能低於豪宅的品質和規格。富霖讚美座落在低密度且綠覆率高的地區，周邊環繞「東海、靜宜、沙鹿及龍井」等四大商圈，騎車或開車，10分內一定可以到達；由於位處寧靜區域，住家周邊還有3座公園，在工作之餘回到家後，到公園散心，享受自然綠地帶來的舒適感。若是想要運動，走路不到5分鐘可到達港區運動中心，住戶不用刻意到健身房花錢健身，館內設備完善，跑步機、重力訓練、韻律教室，溜冰場等，應有盡有；館外有標準跑道，安全係數相當高。富霖開發從台中起家，以蓋「高級別墅」聞名，作品涵蓋大台中地區及彰化，精緻的工法以及高質感獲得好評，過去最受關注的建案有位在彰化市中心的「富霖富御」、台中南區的「富霖富悅」，以及近期於6月剛完工交屋的太平市中心建案「富霖ICON」…等。這次用同樣對於別墅品質的要求，推出平價的透天厝，對購屋族來說，是一大福音。