坤聯發「西屯匯」以宜居出發　純３房精緻宅成熱銷主因

兩棟雙塔式大樓的

不僅交通便利，更鄰近逢甲夜市及校區，生活機能完善，同時享受重劃區優勢及未來的增值潛力可期，吸引不少建築師、律師、教職人員及中科工業區人口置產自住。

▲ 「坤聯發西屯匯」以自住客為出發點 規劃純3房宜居宅 下樓就享有自家近千坪造景花園 。（圖/公關照片）

「坤聯發西屯匯」該案基地面積1831坪、建蔽率僅27.38％、公設比33.98%，樓層規劃為2棟地上23層住宅大樓，共有264戶住家零店面，在規劃上更是以自住客為出發點，格局坪數規劃宜

西屯區主要幹道為「台灣大道」以及「74快速道路」，串聯今年初通車的中科與水湳的豎琴式斜張橋「科湳愛琴橋」，相對減少尖峰時刻約15至20分鐘車程，使中科及水湳市區往來更便利；加上捷運綠線將於年底通車，生活越來越為便利。

▲台中捷運綠線即將於年底通車，「坤聯發西屯匯」鄰近捷運綠線櫻花文心站，同時享有捷運利多優勢。（圖/公關照片）

以「西屯匯」為中心點延伸，逢甲商圈步行約10分鐘即可抵達，捷運櫻花文心站直達高鐵車站到哪都方便；「私立葳格國小」及「市立長安國小」都是台中人首選的明星校區；

▲該建案規劃宜居陽台，深受不少自住客喜愛。（圖/公關照片）

台中房市熱，近期推案熱區集中在北屯機捷特區、12單元、水湳經貿園區等熱門的重劃區域，而最受看好的水湳經貿園區因規劃完整，且有5大亮點重大建設，包含水湳轉運中心、水湳國際會展中心、結合圖書館及美術館的台中綠美圖、智慧營運中心及中台灣電影中心，大部分區域預計2022年完工。隨著水湳智慧城園區發展成熟，該區段被譽為「下一個七期」美名，因此該區段房價相對跟著水漲船高。而近期於鄰近水湳經貿園區旁的新案「坤聯發西屯匯」則成為近期最受自住客注目的建案，坤聯發建設重視自住客的生活需求，選擇在鄰近水湳經貿園區旁規劃純三房住宅，該地段居的純3房37~45坪，戶戶採光通風極佳，雙樓層陽台以樹葡萄植栽搭配，不擋住視野，高樓層可遠眺大肚山及市區夜景，全棟採全平面車位，機車與汽車出入口分開，行車相當安全，開價38至42萬，推案3個月已銷售近4成。鄰近「水湳經貿智慧園區」，園內中央公園、水湳國際會議展覽中心、台中綠美圖（市立圖書館、市立美術館）、中臺灣電影中心、台中智慧營運中心及水湳轉運中心等公共建設，生活即結合藝文、休憩，鎖定首購族及中科、西屯菁英，就連知名建築師都認同主動訂購。「西屯匯」步行6分鐘可至福星公園及長安公園，距離櫻花棒球場則約步行5分鐘可達，但此案最大特色則是「下樓就有千坪花園」，建商表示，1800坪的基地面積，就有近千坪規劃為造景花園，採退縮50米，創造出友善的住居環境，另外在對向的「兒童公園」，預計2024年規劃完工，為櫻城巷內將帶來新的生活享受。