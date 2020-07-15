影／電動八輪滑板車改裝　台灣處處是神人

台灣真的處處是神人，八輪板友使用Atom的3D列印做出滑板零件，自行改裝成電動八輪，想必當場看到，就會忍不住想踩上去滑滑看！
改裝滑板車其實很複雜，在影片中可以看到「黑手創藝Ochiu」不只是隨便改裝，而是從畫手稿圖開始，然後挑選零件、整理零件，一個個慢慢組裝上去，再來還要調整細部等等，展現驚人的手作技巧和耐心，讓人為之驚嘆，使人也想自己動手做做看。( 助理編輯：鄧詩倫 ）
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