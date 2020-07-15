影／蠟燭插耳挖「巨大耳屎」　帝王級享受曝光

最近很流行『掏耳』，但其實它可以說是一種老服務，在許多理容院或是老師傅，都有掏耳的好手藝，但是現在年輕人不見得喜歡這樣的方式，所以「草莓味的瘋」帶我們大家一探究竟，神奇的挖耳體驗！
影片中有提到用蠟燭挖耳朵，其實「耳燭」又名「香薰耳燭」、「芳香耳燭」、「耳燭排毒棒」，耳燭療法也稱「顱內凈化耳燭療法」，是把空心蠟燭插入耳朵內點燃的一種療法，據說有讓人放鬆的功效。( 助理編輯：鄧詩倫）
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