警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

影／蠟燭插耳挖「巨大耳屎」　帝王級享受曝光

影像中心/綜合報導-2020-07-15 22:00:00
▲ 體驗清潔耳朵服務的享受表情。（圖／草莓味的瘋 授權）
最近很流行『掏耳』，但其實它可以說是一種老服務，在許多理容院或是老師傅，都有掏耳的好手藝，但是現在年輕人不見得喜歡這樣的方式，所以「草莓味的瘋」帶我們大家一探究竟，神奇的挖耳體驗！

▲
▲ 罐中裝滿人類的耳屎。（圖／草莓味的瘋 授權）
 

▲
▲ 體驗蠟燭挖耳。（圖／草莓味的瘋 授權）
 

影片中有提到用蠟燭挖耳朵，其實「耳燭」又名「香薰耳燭」、「芳香耳燭」、「耳燭排毒棒」，耳燭療法也稱「顱內凈化耳燭療法」，是把空心蠟燭插入耳朵內點燃的一種療法，據說有讓人放鬆的功效。( 助理編輯：鄧詩倫）

 

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀