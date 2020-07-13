十三行「山水八里」特展　首度展出百件「大坌坑」標本

▲動手體驗曾經興盛一時的觀音山打石產業（圖/新北市十三行博物館提供）

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新北市立十三行博物館推出「山水八里—八里人文與自然特展」，首度展出國際著名考古遺址「大坌坑」近百件出土標本，以及八里地區傳統產業「打石」與「牽罟」相關器物，搭配虛擬場景與互動裝置，呈現八里地區從山頂到海邊橫跨五千年的常民文化與歷史。八里區位於淡水河出海口左岸，古稱「八里坌」，自五千多年前的新石器時代早期開始，歷經清季開口通商到近代臺北商港營運，一直都是海外移民登陸與跨國貿易交流的重要據點，吸引不同族群在此工作與生活。新北市政府文化局長龔雅雯表示，「山水八里—八里人文與自然特展」即日起至110年1月17日在十三行第一特展廳展出，是十三行博物館開館以來首度辦理的八里地方特展，其中將近百件的大坌坑遺址標本，更是首次公開亮相。龔雅雯說，大家可以近距離觀賞這批臺灣史上「最早的農夫及漁夫」所使用的石器農具、石網墜以及生存環境中的動植物遺留，了解先民們運用自然資源的智慧與哲學，並從陶器上精美的拍印紋、刻劃紋等裝飾紋樣，看見不同年代的美學潮流。十三行博物館長陳春蘭指出，本次特展除了展出史前考古遺物之外，也展出多件與在地產業有關的珍貴文物，包括充滿樸實「手作感」打石工具與漁撈工具組「打石」與「牽罟」曾經是八里重要的經濟活動，但隨著觀音山石禁採以及天然海岸線消失，這些生業行為也逐漸消失，因此特別在展場中復原了擬真的打石與牽罟互動設施，讓觀眾體驗當個打石匠師及捕魚高手的滋味!