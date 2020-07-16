喝的水安心嗎？換房打造健康生活 掌握眉角更安心

又到了搬家季節，不論是因為進入新學校就學、換工作或是成家，最近都紛紛開始找房、裝潢，忙著添購新的家具家電。除了考量住家擺設美觀、舒適外，住得健康才是最重要的！而每天都要用到的小家電，更是肩負著提升生活品質的重責大任，想打造健康居家，就需要從關心生活的細節做起。很多人往往會注意房子周邊是否有落塵空污的疑慮，卻忘了注意水管是否老舊，水質是否乾淨。尤其天氣炎熱，需要時時補充適量水分。但喝進身體的水，真的夠安心嗎？



一般家庭飲用水水源，是由各地自來水廠將經過多道標準程序處理完畢的水，經由水管輸送給全國各地使用。但這些遍布全台的自來水管，大部分過於老舊，甚至有的管道還與污水管相鄰，若管線不小心破裂，就很容易造成污染。其次，自來水進到了大樓水塔、水箱裡儲存，若沒有經常定期清洗，裡頭的鐵鏽及雜質，也會讓水質遭受二次污染。這些受到重金屬或細菌污染的水，如果喝下肚，對身體不但沒有好處，反而更影響健康。



一般民眾可能認為水只要無色無味就是乾淨的，但其實很多污染物藏在其中，別小看這些看不見的污染物對人體所造成的影響。由於水質好壞不易由肉眼判別，汰換老舊管線、勤加清洗水塔這些措施，也無法自行處理，要確保家中飲用水的安全，光靠加熱煮沸是不夠的。專家表示，高溫煮沸可以殺死部分細菌，但無法去除水中雜質、鉛汞等重金屬以及有機污染物，建議無論新舊房屋，都應安裝淨水器，為家中水質嚴格把關。不過市面上家用淨水器五花八門，該如何選擇及使用，才能當個聰明的「用水人」？建議不妨從三大條件作為挑選標準：安全安心、智能提醒、認證品牌。



要讓水喝得安全、安心，淨水器就必須要兼顧兩種功能：過濾水中有害污染物質，並且消滅細菌病毒。以最受消費者信賴的eSpring益之源淨水器為例，其雙淨化二合一濾心匣，先以高密度活性碳濾心，濾除水中雜質、鉛、汞、塑化劑等160種以上有害物質，其中包含像是氯、重金屬、農藥、有機化合物等常見的污染物，再透過紫外線燈管，消滅99.99%的細菌病毒，以達到可生飲等級。



▲連續16年 蟬聯《讀者文摘》信譽品牌金獎的eSpring益之源淨水器，是全台第一個通過NSF全機認證的淨水器。（圖／資料照片） 現代人生活繁忙，往往忘了定期更換濾心，導致活性碳孔隙內塞滿污染物，過濾效能降低甚至無法再過濾，導致喝到的水不夠乾淨，失去了濾水原意。怕忘記的消費者可以選擇配備智能監測系統的淨水器，能自動記錄使用時間以及濾淨用水量，當濾心使用到需要更換的程度時，面板上會有提示燈號和提示聲響，提醒消費者更換濾心。



有些人為了省錢，而選擇安裝較無保障、來路不明的淨水器，但經過認證的大品牌，才是消費者安心的保障。目前淨水器多強調美國國家衛生基金會(NSF)頒發的認證，但在NSF的認證中，還分為「全機」與「零件」認證。只有獲得NSF全機認證的淨水器，才能完整確保所飲用的水純淨且安全無虞。獲得去年《讀者文摘》信譽品牌金獎的eSpring益之源淨水器，是目前全台第一個通過NSF全機認證的淨水器，並通過NSF 42、53、55、401號四項標準及P473、P477號測試項目認證，品質及濾淨效能獲得肯定。



隨著疫情改變許多人的生活，對於居家環境及個人健康，也更受到大眾重視。無論是換房、搬家，或是現有房屋重新裝潢整理，都希望住得更舒服、更安心。提升居家生活品質同時，更應重視水質，謹慎挑選品牌值得信賴的淨水器，喝了好水，才能為健康生活打好底。



