名流紛紛搶進置產　華城唯一擁有樂活養生會館的豪墅社區

大台北地區地狹人稠，想要擁有環境清幽的別墅區，綜觀下選擇不多，其中又以新店華城一帶，主打高隱私性、極佳景觀視野，下山就能接上高速公路及捷運，加上私立康橋明星學校加持，受到不少政商名流青睞，形成高級豪墅特區聚落，其中又以七月剛公開的逸品琚極為受到矚目。





「逸品琚」位於禾豐七路，基地面積達14278坪，規劃出102戶電梯獨棟別墅。位於華城至高點，居高臨下，直潭堰、青潭堰就映入眼簾，擁有依山面水稀有的無敵景觀條件，在家就能欣賞山巒雲霧光影的變化，窗外即是最美的風景畫；此外，社區內就有森林步道，只要步出家門，即能享受新鮮的空氣與芬多精，與大自然共生的健康生活。



▲華城區唯一擁有會館規劃的大型社區，會館內包括採用無色無味碳酸氫鈉泉的男女大眾溫泉湯池、獨立家庭溫泉湯屋及完善的公設。（圖/公關照片）

除了優美的居住環境外，「逸品琚」也是華城區唯一擁有會館規劃的大型社區，會館內包括採用無色無味碳酸氫鈉泉的男女大眾溫泉湯池、獨立家庭溫泉湯屋，另外還有景觀健身房、室內四季溫水泳池、韻律教室、星空吧台等設施，甚至還有專業設備的健康管理室，強調預防勝於治療，打造健康，就從培養良好的生活習慣開始。





「逸品琚」的至高點位置，在安全與隱私上也更加放心。經過華城路上多座崗哨與入社區再需經過3道保全人員管制，層層把關，提供頂級的防護網，讓住戶住得安心。



▲在家就能欣賞山巒雲霧光影的變化，窗外即是最美的風景畫。（圖/公關照片）

每戶獨棟電梯別墅為98坪至330坪，設計為樓上3~4層，地下1層，每戶車庫可停車至少3輛。一樓挑高4.2米，二樓以上為3.4米，空間感寬敞舒適。總價介於5000萬元至2億1000萬元，中華建設業務部經理林文永表示，由於單價落在50萬至70萬間，遠比雙北都心的老房還划算，所以還在施工建造期間，就已吸引不少來自雙北，尤其是信義計畫區或大直一帶的高階專業人士、老闆在此置產，甚至超前佈署，現在買給父母養生用，以後就是自己退休的好地方。另外亦有台商、港商看上這裡幽靜環境，買下成為遠離繁忙塵囂的度假別墅。



▲經過華城路上多座崗哨與入社區再需經過3道保全人員管制，層層把關，提供頂級的防護。（圖/公關照片）

目前全部別墅皆已完工，全採毛胚屋交屋，讓屋主們可依照自己喜好裝修，打造真正屬於自己夢想中的完美別墅。



