炎夏抗曬新神器！全家保養術防曬、環保一次做足

▲夏日防曬的最基礎，U CARE這罐防曬粉底霜完美滿足全家人的肌膚需求 。（圖／NOWnews攝）

▲U CARE今年夏天全新推出的極緻無瑕隔離防曬粉底霜SPF50+，就是新一代抗曬新神器 。（圖／NOWnews攝）

▲不僅不刺激肌膚、不厚重、不黏膩，更重要的是不污染環境，全家人享受大自然的懷抱 。（圖／NOWnews攝）

台灣屬島嶼型氣候，一到夏季總是出乎意料的鬱悶濕熱，受太平洋高壓發威和都市熱島效應，今年夏天甚至在還沒過端午，今年台北氣溫已飆破可怕的38度，這種氣候就只想泡在水中、待在陰涼處遮擋烈焰日頭，畢竟除了高溫外，曬在皮膚上的紫外線對肌膚也是一大傷害。暑假一家人去海邊戲水，邊消暑邊增添家庭和樂氣氛，只是，玩樂之餘別忘了寵愛自己的肌膚，面對曝曬，「完美防曬」絕不僅止於個人防護，若有一罐防曬神器，能包辦一家大小的健康肌膚，從孕婦到小孩、男孩到女孩，以輕透保濕為主打，讓懼怕黏膩防曬的人也能輕易接受，那麼媽媽們的出遊包包就再也不需要瓶瓶罐罐帶一堆了！U CARE今年夏天全新推出的極緻無瑕隔離防曬粉底霜SPF50+，就是新一代抗曬新神器！以物理防曬搭配化學防曬，三相乳化技術不刺激幼兒嬌嫩的皮膚，不悶不油不阻塞毛孔，更適合青春期多汗的男孩們，對女孩來說持妝控油、清爽抗汗又可以提亮膚色，可說是夏日防曬的最基礎，U CARE這罐防曬粉底霜完美滿足全家人的肌膚需求。另外，該款粉底霜能夠防曬更兼保養的原因，在於其內涵能減緩水分流失的夏威夷核果油，更有預防色斑、抵抗老化的維生素E，以及具有鎮靜保濕、增加皮膚抵抗力的甜沒藥醇。質地輕薄好推，可在乳液或面霜後、粉底之前取適量塗抹，不帶有負擔的防曬隔離霜，讓抗曬第一步就做得輕鬆又愜意。現代社會對「完美」的要求絕不止於個人與家庭，近年推動海洋環保，為了防止過多有害海洋生態系統的物質入侵，我們更需要使用友善環境防曬乳，保護肌膚健康美麗之外，更能為保護地球盡力！極緻無瑕隔離防曬粉底霜的「完美」更體現在其使用友善環境的成分SunCat MTA微乳化化學防曬劑，不僅不刺激肌膚、不厚重、不黏膩，更重要的是不污染環境，全家人享受大自然的懷抱，同時開啟大自然的環保教育，讓愛自己、愛環境，再無分別。

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