國旅好康再一波！桃園捷運推星光套票　搶攻暑期商機

安排小旅行，暢遊北北桃各個新的旅遊景點。

暑假開跑，振興三倍券也在今（15）日正式上路，為迎接暑期國旅熱潮，桃園捷運推出「桃捷心旅行」，搭配「仲夏一日票買一送一」優惠，攜手新光影城推出雙人「仲夏星光套票」，鼓勵民眾規劃一趟機捷輕旅行，暢遊北北桃。桃園捷運為推廣沿線好吃、好玩、好逛、好買的景點，提升機場捷運運量，今舉辦「我的桃捷心旅行」記者為，並宣布與知名IP品牌emoji聯名合作，推出為期一個月車站拍照、集點系列活動，讓旅客可以透過不一樣的表情，傳達旅行的好心情，鼓勵全台灣民眾在暑假期間，帶著美好心情，規劃一趟機捷輕旅行。桃園市長鄭文燦也應邀出席活動記者會，他表示，今年因為疫情，讓桃園機場幾乎沒有出入境旅客，連帶衝擊機場捷運運量，但隨著疫情趨緩，機捷運量也在慢慢回檔中。為了衝高運量，桃園市政府和桃捷公司共同推動機捷小旅行，尤其7月份開始機場捷運沿線商家、商圈有一連串開幕活動，包括A18站的和逸飯店桃園館、新光影城、Xpark水族館、IKEA，及A4站的宏匯廣場都陸續開幕，民眾可以搭乘機場捷運來一趟全新的商場、商圈體驗。鄭文燦說，雖然國內已經解封、國際解封速度較慢，但搭機捷到機場觀景台看飛機、吃美食，也是相當不錯的行程。現在桃捷公司和這些沿線商家都有合作，希望機場捷運發揮交通事業、推動觀光的動力，和商家、商圈完美結合。桃捷公司董事長劉坤億也推薦，機場捷運是非常適合國內輕旅行的一條路線，桃捷公司今年暑假期間7月1日至9月20日推出仲夏一日票買一送一優惠，今日更和桃園新光影城共同推出「仲夏星光套票」，透過雙連票的方式，只要700元就能獲得兩張電影票加上兩張的一日，即日起至9月20日都可以買得到。桃園市觀光旅遊局局長楊勝評也說，今年7月開始，桃園機場捷運沿線熱鬧滾滾，尤其A18高鐵桃園站附近多家「全台之最」商場、展館接力開幕，包括Xpark-全台首座國際級水族館、IKEA-全台最大旗艦店、桃園新光影城-全台首座Dolby Cinema杜比電影院；往北A4新莊副都心站也有全新購物中心-宏匯廣場強勢進駐；A2三重站的新北大都會公園，有超卡哇以台灣原生動物為設計概念的堤坡滑梯樂園，歡迎國人