寶寶時不時咳兩聲沒事? 醫：輕忽過敏恐影響孩子一生

王盈淑醫師提醒，要避免發生上述案例，家長從寶寶出生開始，就要落實過敏預防，注意寶寶是否有出現徵兆，避免症狀越演越烈。否則若因父母輕忽而讓寶寶進入「過敏進行曲」循環，有極大可能會影響寶寶一輩子的健康。
家長未注意過敏警訊導致寶寶帶著過敏一輩子
為防止寶寶落入過敏進行曲循環，併發多種過敏症狀，就需要家長仔細並持續的觀察。如果寶寶在6個月前，時常有吐奶、腸絞痛，甚至有血絲便的狀況，就要懷疑寶寶可能有腸胃過敏；若四肢反覆出現濕疹、發紅、乾燥、脫屑，或是寶寶有搔癢行為，就可能是皮膚過敏。
當家長沒有注意初期過敏，或以為寶寶的過敏表現只是小問題、很快就會自己好，不僅這些症狀會延續到寶寶長大，還可能引發更嚴重健康問題，像是腸胃過敏導致營養吸收效率低、睡眠品質不好，長時間下來就會影響成長發育、免疫力，體格也會較同學瘦小；呼吸道過敏會使孩子天氣變化大、接觸過敏源時，就容易流鼻水、打噴嚏，更有可能會因此感到不自信，影響人際發展，使得寶寶一輩子都被過敏影響。
1.5歲前高達半數寶寶過敏源來自飲食 包括牛奶蛋白與雞蛋
王盈淑醫師提醒，為了避免寳寳誘發一系列的過敏反應，爸爸媽媽應從寶寶出生起就做好預防，而過敏預防最重要的兩大面向，就是「環境」及「飲食」。環境方面應該防止寶寶暴露在過多塵蟎及黴菌的環境中，定時將寢具清洗、曝曬，盡量不使用地毯、絨布窗簾等等，減少過敏源堆積，並定時除濕將室內濕度維持在40%~50%，減少寶寶接觸環境過敏源的機率。
讓寶寶入口的飲食尤需注意，研究調查發現：在1.5歲前，有將近一半的寶寶會因為牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏！王盈淑醫師解釋，新生兒腸胃通透性較高，當大分子牛奶蛋白通過腸壁時，因分子量過大，會被身體免疫系統判斷為外來物，而產生排斥反應，引起寶寶過敏。所以飲食方面，建議媽媽盡量哺餵母乳，若母乳不足，可以使用「精準水解配方」做為銜接，並可以持續哺餵到寶寶３歲，腸胃發育的比較完善，降低過敏風險。
兒科醫師：辨明具精準水解技術的配方，才能有效防敏
王盈淑醫師建議: 市面上眾多水解品牌，一般都只是把大分子蛋白切成小分子蛋白，但其實能有效防敏的關鍵，就在於是否能夠「精準切除過敏原」。王盈淑醫師分享，自己的大女兒在嬰兒時期，便出現輕微過敏的症狀，但因為有即時發現、立刻處理，並轉換成精準水解配方，現在過敏症狀控制得很好。
因為在牛奶蛋白中，有的蛋白分子較溫和，但也有的具有刺激性。若把水解技術比喻「保全」，普通的水解技術就像一般保全，不太能辨認出哪些蛋白分子溫和、哪些刺激，只能一律進行切斷，處理成小分子，讓刺激的分子成為漏網之魚，進到寶寶體內；而精準的水解技術就像訓練有素的保全，能精準找到刺激的分子並切斷，並馴化成溫和的分子，同時透過溫和地釋放、一點一點的刺激，讓腸道逐步培養耐受性，降低未來免疫系統過度反應的機率，達到有效防敏的效果。
**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**