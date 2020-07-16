寶寶時不時咳兩聲沒事? 醫：輕忽過敏恐影響孩子一生

寶寶一旦身體不舒服，爸媽總會很擔心，是不是生病了？但要小心！有些家長認為的生病、感冒症狀，其實可能是過敏的表現。金安心醫院小兒科王盈淑醫師分享診間經驗，曾遇一位過敏寶寶，出生後幾乎每個月，都會感冒1到2次、體格也較同齡小孩瘦小，讓爸爸媽媽看了很心疼，原以為是體質問題，追溯原因發現因為本身是「過敏」寶寶，在反覆過敏、感冒症狀交互影響下，不僅不適感會加重，也需要更久的復原時間。王盈淑醫師提醒，要避免發生上述案例，家長從寶寶出生開始，就要落實過敏預防，注意寶寶是否有出現徵兆，避免症狀越演越烈。否則若因父母輕忽而讓寶寶進入「過敏進行曲」循環，有極大可能會影響寶寶一輩子的健康。家長未注意過敏警訊導致寶寶帶著過敏一輩子為防止寶寶落入過敏進行曲循環，併發多種過敏症狀，就需要家長仔細並持續的觀察。如果寶寶在6個月前，時常有吐奶、腸絞痛，甚至有血絲便的狀況，就要懷疑寶寶可能有腸胃過敏；若四肢反覆出現濕疹、發紅、乾燥、脫屑，或是寶寶有搔癢行為，就可能是皮膚過敏。當家長沒有注意初期過敏，或以為寶寶的過敏表現只是小問題、很快就會自己好，不僅這些症狀會延續到寶寶長大，還可能引發更嚴重健康問題，像是腸胃過敏導致營養吸收效率低、睡眠品質不好，長時間下來就會影響成長發育、免疫力，體格也會較同學瘦小；呼吸道過敏會使孩子天氣變化大、接觸過敏源時，就容易流鼻水、打噴嚏，更有可能會因此感到不自信，影響人際發展，使得寶寶一輩子都被過敏影響。1.5歲前高達半數寶寶過敏源來自飲食 包括牛奶蛋白與雞蛋王盈淑醫師提醒，為了避免寳寳誘發一系列的過敏反應，爸爸媽媽應從寶寶出生起就做好預防，而過敏預防最重要的兩大面向，就是「環境」及「飲食」。環境方面應該防止寶寶暴露在過多塵蟎及黴菌的環境中，定時將寢具清洗、曝曬，盡量不使用地毯、絨布窗簾等等，減少過敏源堆積，並定時除濕將室內濕度維持在40%~50%，減少寶寶接觸環境過敏源的機率。讓寶寶入口的飲食尤需注意，研究調查發現：在1.5歲前，有將近一半的寶寶會因為牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏！王盈淑醫師解釋，新生兒腸胃通透性較高，當大分子牛奶蛋白通過腸壁時，因分子量過大，會被身體免疫系統判斷為外來物，而產生排斥反應，引起寶寶過敏。所以飲食方面，建議媽媽盡量哺餵母乳，若母乳不足，可以使用「精準水解配方」做為銜接，並可以持續哺餵到寶寶３歲，腸胃發育的比較完善，降低過敏風險。兒科醫師：辨明具精準水解技術的配方，才能有效防敏王盈淑醫師建議: 市面上眾多水解品牌，一般都只是把大分子蛋白切成小分子蛋白，但其實能有效防敏的關鍵，就在於是否能夠「精準切除過敏原」。王盈淑醫師分享，自己的大女兒在嬰兒時期，便出現輕微過敏的症狀，但因為有即時發現、立刻處理，並轉換成精準水解配方，現在過敏症狀控制得很好。因為在牛奶蛋白中，有的蛋白分子較溫和，但也有的具有刺激性。若把水解技術比喻「保全」，普通的水解技術就像一般保全，不太能辨認出哪些蛋白分子溫和、哪些刺激，只能一律進行切斷，處理成小分子，讓刺激的分子成為漏網之魚，進到寶寶體內；而精準的水解技術就像訓練有素的保全，能精準找到刺激的分子並切斷，並馴化成溫和的分子，同時透過溫和地釋放、一點一點的刺激，讓腸道逐步培養耐受性，降低未來免疫系統過度反應的機率，達到有效防敏的效果。

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**

