網紅瘋男約「逆襲正妹」吃蟲蟲大餐　交友軟體實測無極限

▲網紅瘋男晨灰和尼克以瘋狂的影片聞名，這次開箱交友軟體約女生「吃蟲」（圖／翻攝自youtube）

YouTuber瘋男二人組晨灰和尼克向來以各種瘋狂的惡搞影片聞名，這次瘋男二人組挑戰惡搞極限，實測交友軟體的約會是約女生出來「吃蟲」，而且就是貨真價實的蟲蟲大餐。

，這款交友軟體除了具有左右滑的配對功能外，比較特別的是軟體上的約會功能是可以讓你發布新的約會，其中約會選項中赫然發現有「買可樂」這一項，瘋男笑說也許我們就喜歡買可樂喝啊，不過老司機們一定知道買可樂的真實意思，一切不言而喻。

▲兩人意外發現交友軟體BeeBar的約會項目裡，其中一項是「買可樂」。（圖／翻攝自youtube）

上面許多女生的自我介紹尺度都相當大，瘋男二人積極詢問軟體上女生「要不要來吃蟲」，經過一番努力的尬聊後，終於約到一位女生願意前來「吃蟲」。而此次瘋男也是遵循以往的瘋狂路線，備足各種蟲蟲大餐準備招待女嘉賓，這些活生生的蟲蟲經過現場廚師的巧手料理下，成為一道道桌上佳餚。

女生嘉賓登場後，雖然將她全程馬賽克，不過仍可以依稀看出曼妙的身材曲線。這名勇敢挑戰吃蟲的女嘉賓，身分其實是一名幼稚園老師，看似溫柔的形象卻要來挑戰吃蟲，反差感讓瘋男二人莫名興奮。女嘉賓被問到為什麼願意前來赴約吃蟲，女生直率地回答：「晚上沒事做啊」，同時也坦言看過瘋男早前各種瘋狂影片，讓瘋男直呼「約了一百個人，幼稚園老師是唯一願意前來赴約的女生！」

▲這名幼稚園女老師表示，自己晚上常上交友軟體。（圖／翻攝自youtube）

而這次蟲蟲大餐非常豐盛，備有各種蟲蟲類包括蜈蚣，麵包蟲，大麥蟲等，還有大魔王組蠍子，蜘蛛和小強拼盤。眾人先從入門款的麵包蟲、蟋蟀等開始試吃，女老師

竟毫不顧忌開始品嚐各類蟲子，這舉動可使兩位YouTube界吃蟲鼻祖當場嚇傻。

▲兩人實測交友軟體約女生吃蟲蟲，堪稱創舉。（圖／翻攝自youtube）

前幾輪試吃結束，後續來到魔王版的蠍子、蟑螂與蜘蛛拼盤，儘管瘋男在早前影片就品嚐過蟑螂，但這回蟑螂尺寸更勝以往，放入口中咬下直接感受到爆漿口感，頓時一陣噁心，相較一旁的女老師卻非常淡定的細細品嚐，更接連把蜘蛛等其它恐怖蟲蟲塞入口中。經過一輪蟲子們上陣後，竟然是幼稚園女老師榮登吃蟲大王寶座，三人也得出吃蟲結論，蟲蟲料理的口感類似洋芋片或鹽酥雞，其中麵包蟲口感最可讓人接受，還建議想吃蟲的人們，不妨從麵包蟲開始入門。

影片一上線，引來網友紛紛留言：「現在的蟲價很貴，蠍子要價300元，應該改挑戰抓蜥蜴給正妹吃」，不少網友都表示原來幼稚園老師才是真勇者，大讚這名正妹比瘋男還更大膽。

過去開箱多種交友軟體的瘋男，這次用了BeeBar交友軟體來約妹