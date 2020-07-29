影／驚收兒子「重機大禮」 父親臉上藏不住滿滿笑意

▲ 質問兒子為什麼買重機，但看得出來爸爸很喜歡。（圖／不是小雨是小宇 授權）

▲ 爸爸再次確認兒子真的買了重機。（圖／不是小雨是小宇 授權）

聽說每個男人的心裡，都有一台自己夢寐以求的重機。Youtuber「是小宇不是小雨」計畫送給爸爸重機當禮物，他買車前還非常焦慮，深怕爸爸會罵他，未料，當他爸爸看到重機在眼前，竟問：「是租的嗎？」聽到兒子說：「是送你的」，爸爸一直唸道「浪費人的錢」。影片中可以看見，小宇連哄帶騙地請爸爸試騎一下，沒想到爸爸竟然開心不已。雖然嘴巴上說浪費錢，但卻很開心兒子幫自己買重機，還替他報名考駕照，父親也如願考到了駕照，可以騎著自己心愛的重機兜風賞風景了。（助理編輯：鄧詩倫）