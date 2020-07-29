影／聽完都哭了！唱出眾矮子心聲　「只能乖乖等投胎」

由耿賢、董軒、西追、阿量4位演員組成的劇團「面白大丈夫」，專門做漫才、短劇等喜劇現場演出，他們最近改編劉若英的《後來》敘述矮個子心聲，句句寫實，許多網友哭著說：「超走心！」
在他們改編的歌詞中提到「大合照的時候去站前排、拿不到高處的東西、褲管要修改」等等許多身高矮的人真正能體會的缺點。更一句「胖子至少能瘦下來，但矮子只能乖乖等投胎」，整個描述地戳中人心，許多網友聽了紛紛回應「歌詞寫得真好，超走心！」、「好寫實的歌曲」。（助理編輯：鄧詩倫）
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