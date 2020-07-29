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影／聽完都哭了！唱出眾矮子心聲　「只能乖乖等投胎」

影像中心/綜合報導-2020-07-29 17:00:00
▲ 改編曲目唱出矮子們心聲，網友聽完泛淚哭了。（圖／職男人生-面白大丈夫劇團 授權）
由耿賢、董軒、西追、阿量4位演員組成的劇團「面白大丈夫」，專門做漫才、短劇等喜劇現場演出，他們最近改編劉若英的《後來》敘述矮個子心聲，句句寫實，許多網友哭著說：「超走心！」

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▲ 矮的人拿不到高處的東西。（圖／職男人生-面白大丈夫劇團 授權）
 

在他們改編的歌詞中提到「大合照的時候去站前排、拿不到高處的東西、褲管要修改」等等許多身高矮的人真正能體會的缺點。更一句「胖子至少能瘦下來，但矮子只能乖乖等投胎」，整個描述地戳中人心，許多網友聽了紛紛回應「歌詞寫得真好，超走心！」、「好寫實的歌曲」。（助理編輯：鄧詩倫）

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▲ 戳中人心的改編歌詞，令人心有戚戚。（圖／職男人生-面白大丈夫劇團 授權）
 

 

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