網紅Bump約網友蒙眼床上運動　實測交友軟體女生喜好

過去曾以辛辣大膽風格，實測用交友軟體約會的好棒 Bump，近來在網友的敲碗下終於又開箱實測一款知名交友軟體JD。過去Bump就曾在男人幫實測過這款軟體約了100人，有近30人回覆願意見面。這次Bump改變挑戰目標，直言就是要進到女生家一起「運動一下」，話題再度驚呆網友。

Bump先是在軟體上寫下約會流程、地點等細項，而約會目的竟大膽寫著「我想要運動」，地點設在女生家裡。在軟體上發出約會訊息後，隨即就收到對方的回覆。Bump單刀直入的切入主題，詢問：「可以去妳家運動嗎？」，對方要求Bump錄一段語音，而Bump也豪爽的錄給對方提問「毛多嗎？」等問題，經過一番尬聊後女生終於答應見面。這次實測從發出約會訊息，到成功約到對象總共花費51分鐘。

▲Bump用交友軟體JD的約會功能發起約會行程，約在房間運動。（圖／翻攝自youtube）

但Bump覺得自己身為重口味的YouTuber，認為這次實測難度太低，又加碼希望女生

一邊運動，一邊拍片紀錄。雖然一開始女生在回覆有些遲疑，但聽到Bump承諾會準備眼罩掩飾身分，最終才說服女生答應相約。Bump直言：她們不是不想被拍，只是不願被認出！

▲Bump花不到1小時成功約到女生，決定把難度增加，要求女生一邊在房間運動一邊拍攝，沒想到女生最終答應。（圖／翻攝自youtube）

來到旅館後Bump先為女生準備了驚喜，在漆黑中幫女生蒙上眼罩，增加刺激感。在女生一切「準備就緒」時，沒想到等在後面的驚喜是Bump已把健身器材扛到床上，展開賣力臥推，各種臥進運動，女生拿下眼罩見到此情此景，一臉尷尬傻眼，Bump還不解風情的邀請女生一起上床臥推，沒想到此舉竟秒踩對方地雷，女生直言：「我不知道你約我來是要做這個耶！」，隨後發火甩門就走，留下一臉茫然的Bump。

▲約在旅館後沒想到Bump在床上健身，讓女生相當傻眼。（圖／翻攝自youtube）

▲JD有真人大頭貼認證，可以避免非本人帳號。（圖／翻攝自youtube）

經過這次實測，Bump發現JD有真實大頭貼驗證功能，發起約會各項功能效果也都算不錯，很快就可以約出人，而認真想要找人出來「運動」的他也表示，現在運動風氣盛行，自己也加入健身行列，很喜歡「胸推」。影片一出，就有眼尖網友發現Bump的胸部很會抖，另外成了網友熱議亮點。