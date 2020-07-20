超卡哇咿！不能去日本　網紅打造超快樂天上飛料理

▲ 安啾透露選油的重要性，並分享日本流行的綺麗健康油。（圖／安啾咪 授權）

受到現實的考量，許多人無法隨心所欲的出國遊玩，就連知名Youtuber安啾咪也表示近期日本工作受到影響而推遲。為滿足想吃日本美食的口腹之慾，安啾打造天上飛般快樂的日本風情美食，引起許多網友回覆，讓網友直呼「可愛到飛上天！」。以開箱可愛產品起家的「安啾咪」，推出的料理系列作品也深受網友喜愛。安啾在影片中所打造的飛上天料理，原來就是日本道地的「天丼」。在食材的處理過程，安啾用心的為蝦子去除腸泥、斷筋，就連蝦尾的水份也不放過，細心程度如同日本女生，只為還原天丼的美味。過程中還幽默地請廣大婆婆們看看她剝蝦賢慧的一面。油炸是天丼的關鍵步驟，擁有日本遊學背景的安啾受到邀請，體驗由日清奧利友集團監製、原裝進口的超夯油品「綺麗健康油」，除此之外，安啾看中綺麗健康油發煙點較高的特色，在料理的過程中能大大的降低油煙的困擾。同時安啾也貼心提醒，透過綺麗健康油中日健康雙認證不易形成體脂肪的特色，能在品嘗油炸美食的同時顧及健康。安啾在擺盤部分也沒有馬虎，大展以往可愛風格，選用日本傳統鯉魚旗意象作為擺盤的靈感，為熟悉的天丼料理畫龍點睛，打造「炸蝦天上飛超快樂天丼」，瞬間讓日系可愛感大升級，讓安啾直呼「捨不得吃」。不少網友看到影片後，紛紛留言表示「這麼可愛的料理會捨不得吃」、「安啾好賢慧這次料理很成功」、「讓炸蝦變鯉魚旗XD又學到了一招！」。想要在家打造超萌日本料理，一圓大啖異國美食，同時完成體脂管理的願望，快跟著安啾一起動手做做看！