影／超夯健康「酪梨減醣餐」！三道輕鬆做沒負擔

▲ 「酪梨鮮蝦蔬果沙拉」所需材料。（圖／SuperMami超級媽咪&豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁 授權）

▲ 「 酪梨鮪魚沙沙番茄塔」免開伙，簡單就可以上桌。（圖／SuperMami超級媽咪&豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁 授權）

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減肥不二法則無非就是「少吃多動」，其中酪梨是生酮飲食菜單中常見的營養食材，加上最近是酪梨盛產季節，YouTuber「豆豆媽咪 吳霈蓁」分享三道「酪梨減醣料理」，她也透露自己靠著減醣餐和運動一個月減下四公斤，快來一起看看怎麼做吧！【所需材料】：番茄丁、洋蔥丁、兩把香菜、酪梨半顆、毛豆、蝦仁、檸檬汁、日式醬油、百香果兩顆。【作法】：首先用橄欖油將蝦仁炒到熟，接著將番茄丁、洋蔥丁稍微拌炒一下。（ 小提示：番茄煮熟吃更營養，加熱破壞細胞壁組織，釋放出更多的茄紅素。洋蔥則是炒過之後會變得鮮甜而不嗆辣）料拌炒好之後，放置一旁放涼備用。醬汁製作的部分，豆豆媽咪選擇使用百香果兩顆、日式醬油兩大匙。香菜因為要生吃，務必要將農藥、蟲卵清洗乾淨。（小提示：將香菜不要的葉片去除，將香菜根部切掉，使用流動清水涮洗，浸泡約15分鐘後，豆豆媽咪最後還會噴上臭氧水，分解未洗淨完全的農藥成分。）最後把放涼的食材、切塊的半顆酪梨、香菜、毛豆等等，加入些許鹽巴、檸檬汁、百香果、醬油兩大匙，一起拌勻即可。【所需材料】：番茄丁、洋蔥丁、香菜末、番茄切片些許、鮪魚罐頭（水煮鮪魚更佳）、酪梨半顆、檸檬汁、海鹽、黑胡椒；份量可以依照自我喜好，調整各項配料的比例。【作法】：將所有的配料切一切、拌在一起，並加入適量檸檬汁、海鹽、黑胡椒調味，最後放上番茄片上擺盤裝飾即可。【所需材料】：酪梨半顆、雞蛋一顆、番茄丁些許、鹽巴、黑胡椒。【作法】：只要在切半的酪梨上，中央凹洞處打入一顆雞蛋，加入些許番茄丁做裝飾，撒點鹽巴、黑胡椒做調味。接著放入氣炸鍋用160度C溫度，烤10分鐘即可。（小提示：加熱時間不能過長，否則酪梨味道會變苦）三道酪梨減醣餐是不是超簡單？豆豆媽咪也提醒大家，酪梨屬油脂類，兩湯匙的酪梨就等於一份油脂，所以每天攝取量還是要注意。她也提醒，若是買到綠色的酪梨不能放進冰箱，否則會讓酪梨無法充分熟成。（影音編輯：謝美伶）