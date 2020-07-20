桌頭與神槓起來！三將爺心一橫索命　蕭王爺神轎下跪搶人

▲蕭王爺。（圖／翻攝自新莊鎮安壇「蕭太傅」「欽府千歲」「馬府千歲」「徐府七王」「北港媽祖」「本境福德正神」粉專）

位於北竿塘岐村的玉封蕭王府，最初是由周氏先人自泉州富美宮分靈香火至馬祖北竿，過去因為捕魚作業的關係，泉州人每年魚季都固定會到馬祖捕魚，為了祈求航行平安、漁獲豐收，便會恭請神明金身隨行庇佑。直至民國前三年（西元1909年）周氏族人定居馬祖北竿，一併將蕭王爺、蓮城佛祖、金王爺三尊神像一同恭請至此。玉封蕭王府主祀蕭王爺，蕭王爺名望之，字長倩，根據《漢書》卷78〈蕭望之傳〉所記載，生於西元107年，農曆5月17日，山東省東海蘭陵人。蕭王爺生前清廉忠心且剛直清正，為了正義不畏權勢，卻也因此遭宦官陷害，被迫自殺。老百姓感念其忠心赤膽的高超情操，便為其建廟立祀，後經玉皇大帝玉封代天巡狩，便由地方境主神躍升為王爺。蕭王爺除了職掌驅逐瘟疫，且因為庇佑海上平安，也有「海神」的神格。蕭王爺神蹟屢顯，賜福當地百姓，安定地方秩序使信眾有感，香火鼎盛。蕭王爺的轎將李駿逸先生，就曾在「馬祖北竿玉封蕭王府廟同興社」網站上分享一則相當精彩的傳說故事，根據當地耆老和長者的敘述，玉封蕭王府過去有位「桌頭」姜老先生，「桌頭」即是在神明降乩辦事時，負責在桌旁解說神意者。有天，姜老先生受託至北竿橋仔村為「三將爺」請神當桌頭。但因為「三將爺」遲遲未降乩，姜老先生又因為有鴉片癮，想早點完事於是心生不悅，便口唸咒語用背箭催促三將爺降乩，卻不慎誤傷三將爺乩童，使其口吐鮮血，三將爺因此大發雷霆，降乩後誓言五日內必取姜老先生性命。果然，數日後姜老先生陷入昏迷，家屬趕緊前去拜請蕭王爺出手相救。蕭王爺知道是姜老先生無禮在先，所以起初不願介入，但在家屬的聲聲哀求中，也因姜老先生平日其實樂善好施，蕭王爺便下定決心坐上神轎前往與三將爺談判。不料，三將爺依然盛怒難消，堅持要帶姜老先生離開，蕭王爺的神轎甚至親自下跪請求，但還是無法讓三將爺改變心意。蕭王爺便趕緊回到當時的神壇，開始調兵遣將，安排「搶人事宜」。神奇的是，姜老先生果然在隔日醒來，告訴家人自己的靈魂被困在一艘船中，突然出現一位手持雙斧的將軍，將船板劈開，並催促他趕緊下船回家，他照著做便醒來了。這則故事在馬祖北竿相當有名，透過這則故事更顯蕭王爺護佑信眾的決心和靈顯，也提醒信眾千萬不可對神明魯莽無禮。（編輯：連宜方）資料參考：李駿逸，〈蕭王府顯靈神蹟略記（姜元泉先生篇）〉（馬祖北竿玉封蕭王府廟同興社，2008年3月）文化資源地理資訊系統－玉封蕭王府