合租家庭式真的便宜？過來人曝「暗黑真相」狂勸：很麻煩

▲網友詢問合租家庭式相關問題。（圖／翻攝自 PTT ）

出門在外就學或工作，不少人會選擇租房過著獨立生活，不過想要一個能夠有廚房、房租又便宜的生活空間，在台灣似乎就只能考慮尋找家庭式的租屋了。不過針對合租家庭式到底有沒有比較便宜，就有過來人分析了住家庭式的困擾，直接勸原 Po 放棄這個想法「為了省那一點錢，真的不值得」。一名網友因為想搬出家裡 ，開始在雙北地區尋找有廚房的生活空間，但租屋網站看下來套房不是太貴就是沒廚房，讓他開始考慮與他人合租家庭式租屋的可能性，同時也發文詢問「合租到底有沒有比較便宜？看很多人開的價位都快跟一般獨立套房差不多」和「假設我自己找房再分租出去，當二房東有什麼需要注意的地方嗎」兩個問題。這則求助文曝光後，就有網友以過來人身份回覆他「合租是真的有便宜，而且電費是台電計價，但是這些都比不上其他室友帶來的附加麻煩」。他盤點光是衛生清潔問題就讓人夠頭痛，除非自己一手包辦，不然室友擺爛、不打掃或隨便掃，就等著與垃圾為伍；真想要自己煮的話，可以用電鍋料理就好，大部份房東都會同意。最後這名過來人也強調「反正合租問題很多，我也懶得細說，為了省那一點錢，真的不值得」，不少網友也紛紛認同「遇到習慣差的，真的是會讓人崩潰」、「算水電網路費會很麻煩，室友好就不錯，差的話就很痛苦」、「再好的朋友，合租都有可能是雷」、「費用事小，遇到生活習慣不同的很累」。（編輯：楊智傑）