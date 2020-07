美中惡鬥不止？他預言：台灣經濟明年遇「8級地震」衝擊

▲杜紫宸發文全文。(圖/翻攝自杜紫宸臉書)

美中角力在現任美國總統川普上任後越見加溫,近期因新冠肺炎、香港、新疆和台灣等議題,幾乎達到劍拔弩張的地步。華府與北京的衝突不斷升高,甚至造成國際間不得不「選邊站」的效應。許多人擔心美中邁向「新冷戰」格局,會對全球自由貿易帶來嚴重負面影響。對此,資深產業專家杜紫宸示警,「 One World Two System 」不再只是猜測,美中繼續惡鬥下去,台灣經濟明年恐怕將受到「八級地震」級的衝擊。杜紫宸今(21)日在臉書發文表示,「美中繼續惡鬥下去, One World Two System 已經不再只是猜測。在美國品牌仍需要中國市場的生産供應鏈者中, Apple 是第一個著手實踐 『避險』者。台灣在政治中太過靠近美國,這些世界大品牌擔心台灣可能在未來受到中國(或著美國)貿易流通制裁,已經開始將原委託台廠在陸生產的單子, 30~50% 轉交根正苗紅的大陸製造商,以爭取中國及其他亞洲市場」。杜紫宸並舉例,包括「緯創昆山 iPhone 生產交給立訊、 iPod 單子轉給青島歌爾,接下來恐怕是大立光的鏡頭,甚至 Apple A14 之後的 CPU 代工...」杜紫宸強調,「如果照這個趨勢走下去,2021~2022 台灣經濟恐怕將受到八級地震級的衝擊。天祐台灣,但願我的憂慮不會成真」。事實上,美國國防部長艾斯培( Mark Esper ) 日前才表示,中國大陸是美國的首要戰略競爭對手,艾斯培並認為北京想要「改寫二戰後的國際秩序,擁有取代美國的野心」。艾斯培更直言美國如今已進入「大國競爭」的時代,必須認清中國大陸可能帶來的威脅和挑戰。(編輯:倪浩軒)