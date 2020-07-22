疫情衝擊社福團體募款　開元捐百萬助家扶兒少健康成長

今年各產業深受新冠肺炎疫情影響，社福單位捐款缺口龐大，對於弱勢家庭更是雪上加霜。暑假到來，家長也開始擔心學費的著落，尤其假期期間孩子無人照料，有鑑於此，家扶基金會於暑期舉辦各式課程，提供兒少多元的學習資源。長期關注弱勢兒少營養及教育議題的開元食品，與家扶合作烘焙課程，邀請專業技師擔任講師，讓兒少們體驗如何使用「戀職人鮮奶」及各材料做出營養又美味的小點心。





戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬積極參與愛心公益不遺餘力，持續12年不間斷支持開元公益活動，今天到場與兒少同享烘焙樂趣，並以愛心鮮奶公益大使身分宣告「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」正式起跑! 開元食品預計將捐出百萬助學金，支持「家扶學習資源補助計畫」外，同時也將捐贈超過萬瓶愛心鮮奶至全台家扶中心據點，期盼在後疫情時代，持續挹注弱勢兒少教育及營養資源。



▲開元百萬助學計畫 助家扶兒少安心學習 健康成長(圖/資料照片)

開元食品從2008年開始攜手愛心鮮奶公益大使Janet投身公益12年，至今捐出近28萬瓶鮮奶，幫助超過一萬名兒少補充營養，更於去年首度推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學金予家扶基金會，並號召全台超過2,500家餐飲商家支持響應，共同關注弱勢兒少教育資源匱乏的議題。今年開元食品持續推動該計畫，不讓疫情影響弱勢兒少的學習機會。去年參與開元百萬助學計畫的學子小福(化名)表示，自己很喜歡英文，希望能補習加強自己的英文能力，但補習費對於家中來說是筆不小的開銷，尤其在疫情期間媽媽的工作機會和收入都減少，所幸開元提供的獎助學金，可以讓他繼續學習，英文會話方面也明顯進步許多。





根據家扶2019弱勢兒少飲食營養調查指出，近7成成長期的弱勢兒少每日未攝取蔬菜水果，且易食用泡麵、罐頭和餅乾，飲用乳製品的機率更是低。去年參與開元百萬助學計畫的兒少家長表示，孩子即便喜歡喝牛奶，但因為價格高，無法常常飲用。此外，許多弱勢兒少需自理日常飲食，多數會以價格及便利性為優先考量，近7成弱勢兒少並未留意營養的攝取，營養資源缺乏問題急需大眾的重視及關注。





為此，開元食品期望成為公益平台，拋磚引玉邀請餐飲商家，透過線上串聯倡議弱勢教育及營養議題的關注，支持並響應「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，同步捐贈超過萬瓶愛心鮮奶予家扶基金會，直接送往各地家扶中心幫助弱勢兒少補充營養。



▲開元攜手家扶舉辦烘焙課程 陪伴孩子暑期時光(圖/資料照片)

暑假期間，弱勢家庭不僅面臨無人照顧孩子的困境，家扶基金會舉辦多元化的暑期活動，讓有興趣的兒少能多元嘗試與學習。愛心鮮奶公益大使Janet 本次也與開元技師一同到場參與台北家扶中心暑期烘焙課程，陪伴兒少一同創造美好且難忘的暑期時光。Janet表示，與開元食品攜手關懷弱勢兒少已經超過10年，最一開始即是跟著開元的物流車將鮮奶送到偏鄉給營養失衡的兒少們，也透過到偏鄉陪伴兒少，看見弱勢兒少對於營養及教育資源的需求及渴望。這次透過參與烘焙課程的機會，親自見到參與助學計畫的兒少覺得特別有感觸，希望藉由自己的力量，幫助更多需要被幫助的弱勢兒少。尤其成為人母後，兒子成長及學習速度，更讓她了解到孩子們的營養教育不能等，也呼籲大眾在疫情期間，別忘了持續關注需要被幫助的弱勢兒少營養及教育議題，力邀更多企業及團體共同參與。





家扶基金會何素秋執行長表示，疫情影響，許多弱勢家庭面臨前所未有的打擊，家庭收入頓減，最先受到衝擊的就是兒少教育資源，家扶迄今的捐助款項也少了近3成，非常感謝開元食品於疫情期間持續推動助學計畫，讓兒少們能持續學習不中斷，像是阿翰（化名）的媽媽即表示，阿翰因情緒及學習障礙需要定期回診，龐大的醫療及生活費已是沈重負擔，但阿翰因為學習速度較緩慢，暑期不能停課，還好有助學金才能讓阿翰繼續上安親班課程。





即日起開元食品與家扶基金會共同推動「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」公益活動，首先號召全台餐飲通路夥伴線上串聯響應，一起關注更需被支持的弱勢資源缺乏的議題，並且藉由更多社會大眾的呼應支持，讓更廣大的民眾能夠關注並幫助這群需要幫助的弱勢兒少們。







