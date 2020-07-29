這杯鮮乳不簡單！好還要更好！連年橫掃國際大獎的好鮮乳

▲ 市面鮮乳眾多，挑選鮮乳除了鮮乳標章外，選擇連續多年獲得國際認證的鮮乳更能喝得安心又健康。（圖／資料照片）

現代人越來越講究健康、追求更好的生活及品質，光靠運動還不夠，飲食的營養攝取及吃下去的東西也變得更重要，許多人會藉由喝鮮乳來補充蛋白質及鈣質。鮮乳含有鈣質、優質蛋白質，不僅能幫助成長、維持骨骼與牙齒健康；蛋白質運動後更能幫助肌肉修復、補給一天的活力，是非常方便且營養的補鈣飲品。只不過市面上的鮮乳百百款，到底要怎麼挑才放心？才是好的優質鮮奶?聰明的消費者到賣場買鮮乳時，大多會看成分或看鮮乳標章，雖然市售鮮乳大多獲得鮮乳標章，但只有鮮乳標章還不夠，生乳、鮮乳其實品質也有優劣差異?

至於好品質的鮮乳該怎麼選？一瓶好的優質鮮乳除了要符合國內規範的生乳標準外，最好還能獲得國際獎章，甚至生菌數、體細胞也能符合國際生乳標準(美國FDA MILK ORDINANCE、歐盟食品安全853/2004標準)。統一瑞穗鮮乳，不僅符合鮮乳標章，也符合國際標準；持續追求更好，品質與世界接軌，連續四年獲得iTi比利時風味絕佳獎章、Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎等兩項國際大獎，從口感到品質都深受肯定。





不過，要獲得世界認證可不容易，瑞穗鮮乳為了讓消費者享受好品質鮮乳，精選全台8大優質乳區，從牧場源頭到鮮乳成品經過嚴格把關，為了追求更好，還帶領酪農去丹麥及以色列參訪精進養牛技術，提升養育牛隻技術，還有輔導員、獸醫師、畜牧技師與配方師等龐大的專業團隊各司其職時刻照顧牛隻、給予精神及實質後盾。不斷精進照顧牛隻技術、以高科技照護&管理乳牛身體狀況，定時灑水降溫讓牛隻舒服，為的是讓牛好、才能產出更好的奶。榨乳後的收乳不僅要符合收乳標準、生乳運送也要通過乳溫控管、乳色確認、酒精試驗，以及乳車清洗作業等4大管制。



▲瑞穗鮮乳精選全台8大優質乳區，從牧場源頭到鮮乳成品經過嚴格把關（圖／資料照片） 光有這些還不夠，好還要更好!還要經過層層關卡的品管檢驗；如進入工廠前也有13項、47種檢驗，包含生菌數、乳成分、酸度、比重、沉澱物、體細胞數等；最後鮮乳出廠前還得經過9項、12種檢驗，並進行包含原料、成品及包材至少1037種定期檢驗等層層關卡，才能達到將鮮乳送達販售通路的標準，讓一瓶安全且高品質的鮮奶交到消費者手中。



瑞穗鮮乳為了給消費者及家人更好的鮮乳，從牧場到餐桌不斷追求更好、堅持提供高優質鮮奶、堅持每個環節都不隨便，好還要更好，才能成就一杯連續四年榮獲國際獎章、經過百位評審肯定的優質鮮乳，與消費者一起追求更好，一起瑞穗。





本文與瑞穗鮮乳合作