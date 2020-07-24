雲霧上的部落！霧台鄉生態景觀區完成劃設　啟動部落觀光

▲阿禮部落讓大自然的美景、部落文化與遊憩產業發展並存，開創在地人管理在地部落觀光的新篇章。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.24）

▲神山部落的神山瀑布景色，豐富多元又有大自然奧秘存在的人文景觀，是遊憩產業發展的豐富素材。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.24）

全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區正式問世，擁有「雲霧上的部落」、「魯凱族聖地」等相關美稱的霧臺鄉自然人文生態景觀區，未來將在屏東縣府與部落積極合作中，建構完整的生態旅遊機制，讓大自然的美景、部落文化與遊憩產業發展並存。全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區-屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區，已完成劃設公告，範圍涵蓋阿禮、神山、大武等三個部落，面積合計約1,435萬2,390平方公尺。區域內包括目前超夯大武部落的七彩岩壁哈尤溪秘境、雲豹之湯、阿禮部落的小鬼湖林道，及神山部落的神山瀑布等景色，豐富多元又有大自然奧秘存在的人文景觀，是遊憩產業發展的豐富素材。從104年起，部落原民為避免生態環境遭受破壞，地方民眾達成初步共識，由部落主動提案希望能劃設自然人文生態景觀區，經霧台鄉公所協助，並由屏東縣政府積極主導與交通部、內政部及國防部溝通後，順利於今年七月完成劃設及公告等法定程序。屏東縣政府交通旅遊處表示，日後該景觀區將由在地人依法管理在地事務，期待以生態旅遊作主軸，建構完善導覽機制，讓部落珍貴的好山好水及遊憩產業得以永續發展，而縣府也將攜手公所及部落，逐步訂定並落實管理機制，同時再積極向中央爭取資源投入，以友善的腳步與部落同行。