台灣豬拚外銷／失落了24年　靠什麼拾回競爭力？

▲台灣曾是全球數一數二大的豬肉出口國，主要外銷到日本，全盛時期曾一年賺進500、600億台幣外匯，但1997年爆發口蹄疫，巔峰榮景一夕之間豬羊變色。圖為養豬戶示意圖（圖／記者賴志昶攝）

▲台灣生鮮豬肉好不容易即將再度出口，除了要堅守防疫外，如何彌補「失落的24年」來達成外銷目標更是挑戰。圖為示意圖（圖／記者賴志昶攝）

▲農委會喊出台灣生鮮豬肉最快年底前外銷，但本土豬農是否都能跟上時代轉型升級、能否接軌國際都是問號。圖為示意圖（圖／記者賴志昶攝）

農委會於6月16日宣布，收到世界動物衛生組織（OIE）通知，台灣成為口蹄疫「不施打疫苗非疫區」，台灣與口蹄疫奮戰24年之後，終於能重返國際肉品市場，農委會也喊出「最快年底前外銷」，但不可否認期間還有許多挑戰，畢竟外銷供應鏈已斷，本土豬農是否都能跟上時代轉型升級、能否接軌國際都是問號，除官方外，民間第一線養豬戶分享觀點、米其林主廚也從餐飲面向來看台灣豬肉競爭力。台灣豬取得外銷門票得來不易，歷經撲殺、施打疫苗、拔針等階段，這一役打了24年！回顧過去，台灣曾是全球數一數二大的豬肉出口國，主要外銷到日本，全盛時期曾一年賺進500、600億台幣外匯。1996年巔峰時期每年產出約1400頭豬，其中外銷豬隻就超過600頭，飼養戶高達2.5萬戶。根據農委會統計，養豬產業巔峰時年產值約886億元，占農業產值2成，高居農業之冠。當時台灣豬主要輸出日本，相關數據顯示，1990年代日本進口豬肉中，就有44%來自台灣。但1997年3月台灣爆發口蹄疫，養豬產業的榮景也一夕之間崩盤、豬羊變色。口蹄疫在短短3、4個月全台染疫，累積撲殺約400萬頭豬，豬價也從每百公斤4000元跌到1600元，比生產成本還要低，豬農們欲哭無淚，不是到處向人借錢負債累累，就是含淚收攤，相關飼料廠、肉品工廠也接連倒閉，總體經濟損失高達1700億元台幣，台灣也就此中斷生鮮豬肉出口。台灣歷經口蹄疫慘痛的經驗，如今好不容易即將再度出口，相關單位無不戰戰兢兢，除了要堅守防疫外，如何彌補「失落的24年」來達成外銷目標更是挑戰。尤其一場口蹄疫24年下來，已有1.8萬戶豬農消失，外銷產業鏈斷鏈，國內自給率9成，還有1成豬肉仰賴進口，數量是否符合外銷增產規劃？會不會造成國內豬肉價格波動？再加上近年來環保意識抬頭，國內豬農能否應付增產計畫，對產業轉型升級的意願也影響外銷接軌國際的機會。另外，台灣豬肉競爭力究竟為何？我們將從政府官方、民間第一線養豬戶、養豬國家隊台糖、加工肉品業者、米其林主廚等各面向來探討。包括農委會為了豬肉外銷，早提前動起來「超前部署」，了解各國的檢疫條件；台糖做為養豬國家隊積極升級，面對外銷持「必做的決心」，也透露最大的利基市場，台灣地位絕對「無可取代」。至於第一線民間養豬戶有的認為外銷主力最有機會是走「有品牌」的豬，但也有持完全不同意見的，另外有業者認為做生意民間談最快，就怕政府有太多政治考量而失去外銷市場。至於台灣豬肉風味，米其林主廚親自烹調、現身說法，坦言有勝算，但要打贏國際盃還需要整合與時間。

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