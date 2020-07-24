買房選學區或工作地附近？家長答案一面倒：考慮突發狀況

▲買房要選學區或離工作地近，引起眾人討論。（圖／翻攝自臉書社團《買房知識家（Q你的A）》）

買房是不少組成家庭的台灣人會考慮的重要決定，尤其當家庭成員迎來了新生兒後，究竟要選擇「離小孩學區不遠」或是「離工作地點近一點」，成為不少準爸媽買房前的頭痛困擾。近日就有網友表示，最近有換房打算，但孩子已經在讀書，所以煩惱要從目前就讀的學區附近下手，還是找離公司近一點的房子？一位網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》中發文表示，自己有看到一間符合預算、條件也很不錯的物件，但缺點就是離小孩學區太遠，而且上班也不方便，但房子本身讓他很滿意，因此原 PO 十分猶豫該不該為了房子放棄學區與通勤時間，並發文詢問眾人「大家會找小孩目前就讀的學區附近為主，還是找工作附近的區域？」。而其中多數家長就回應，生小孩後就會以孩子為主，自己可以開車或搭大眾運輸工具上下班。「我會選離小孩近的，因為小孩有事你會去帶他，但大人有事小孩不會去帶你」、「依照我多年的經驗，建議選一個靠近小孩的房子，因為大人通勤時間稍微拉長一點沒關係，但是房子靠近學校的話，小孩有什麼突發狀況要提早回家，你都不用太擔心」。不過也有網友以另一個角度思考，他認為如果有長住打算，還是找一間本身條件好的房子，畢竟小孩會畢業，大人也有可能換工作，只有房子會長久地住下去，只要交通方便，小孩可以搭車往來即可，「學區跟工作都不是一輩子的，房子有可能是住一輩子的，好的房子難找，若可以克服以房子為主，有能力再換屋」。（編輯：楊智傑）