25歲適合買車？過來人曝「關鍵差異」：體驗生活無價

▲網友詢問 25 歲適合買車嗎？引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）

不少年輕人在買房前，會覺得有汽車也是一個具象徵性的人生里程碑，因此在存款有一定金額時，便會考慮買車。但也不禁擔心，買車後的開銷若太大，卡住之後的財務規劃就不好了。且若可騎車或搭乘大眾運輸工具通勤，買車真的有必要嗎？有位網友就苦惱詢問，「 25 歲適合買車嗎？」釣出許多過來人分享親身經驗。有網友在 PTT 發文詢問大家，「 25 歲適合買車嗎？」原 PO 先是透露自己目前財務狀況，「月薪含加班平均約 56～58K，存款約 80 萬出頭，每月房租 1 萬元，不用孝親費」。接著指出目前是騎車通勤，但遇到下大雨或大太陽就會騎到「厭世」，所以燃起買車的衝動。因此想請教大家，這樣狀況適合買車嗎？若要買，該買新車或二手？文章一出，引發熱議。許多過來人分享親身經驗，「能力到先買車，懂得生活比死守一間房還要讓人生更有意義」、「經濟狀況買了車後不會周轉不來，當然就買囉。人生不能重來，在很多人沒車的年紀，你有台車能多體驗到的生活，無價」、「現在天氣屢創高溫紀錄，今年買車後開了幾次去上班，覺得真的太爽了，根本回不去」、「有車之後，人生眼界會提高不少，原本去稍微遠一點的地方要規劃半天，現在只要上車方向盤握好，就能創造更多人生回憶」。雖然買車前輩們紛紛「勸敗」，但也有網友認為，「拿現金去買車存款直接歸零，之後養車又會讓你存錢速度變慢」、「下雨天塞車，反倒讓我不想開車」、「要買車先問自己要不要買房吧」。（編輯：倪浩軒）