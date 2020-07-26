真實版霍爾的移動城堡！單身女打造5.4坪小天堂

如果可以擁有一棟屬於自己的房子，把裡面佈置得舒舒服服，甚至可以將房子自由移動、想住哪就住哪，是不是很令人嚮往？





來自菲律賓的53歲單身女子Dolly，在澳洲實現了這個夢想！她將總面積約5.4坪的小房子（tiny house）改造成4房2廳，很難想像這間小小的房子裡面居然包括2個臥室、洗手間、更衣間、廚房和客廳，而且Dolly把它佈置得很有風格，整體明亮清新的氛圍讓每個人看了都好想入住，另外她還在房屋底下裝了輪子，如果看膩眼前的風景，找輛牽引車就可以自由搬家，號稱「功能最齊全的小房子」。



▲來自菲律賓的53歲單身女子Dolly，將總面積約5.4坪的小房子改造成4房2廳。（圖／授權自IG @tinymissdollyonwheels） 因為面積不大，所以她利用高度來彌補，屋子裡改造成類似樓中樓的房型，一樓的廚房做成開放式與客廳相連，右邊則規劃成更衣間及廁所；二樓為2個臥室，空間雖緊湊但非常整潔，也妥善運用收納技巧，讓房子配備應有盡有卻不會感到擁擠。



▲因為面積不大，所以她利用高度來彌補，屋子裡改造成類似樓中樓的房型。（圖／授權自IG @tinymissdollyonwheels） Dolly在受訪影片中表示，自己從小在菲律賓長大，2013年因緣際會在紐西蘭看到當地有「tiny house truck」後一眼愛上，覺得如果可以擁有一棟自己的房子，在這個小天堂裡快樂過日子，才是她渴望的人生，因此毅然決然在澳洲買下tiny house，再改造成自己喜歡的樣子。她從前年就搬進這個「巨大洋娃娃屋」裡生活，也時常分享生活點滴在Instagram，愜意舒適的日常讓她獲得廣大粉絲，目前已有11.7萬的追蹤人數。



▲Dolly喜歡在假日時約朋友來家裡看電影。（圖／授權自IG @tinymissdollyonwheels） ▲Dolly也時常在小房子裡種植花花草草。圖／授權自IG @tinymissdollyonwheels） Dolly時常在小房子裡種植花花草草，也喜歡在廚房下廚，平常看看書、聽音樂，假日時約朋友來家裡看電影（甚至在屋外佈置一個小型電影院！），房子裡也有足夠空間可以運動，生活開心且充實。



▲Dolly實現自己的願望也用心過生活。（圖／授權自IG @tinymissdollyonwheels） 事實上國外在幾年前，就已經流行像這樣子的「tiny house」迷你屋生活，主張不要花大錢買大房子，因為其實每天真正待在家裡的時間並不多，不如把買大房的錢省下來，可以做更多事情。不過每個地方的環境都不同，是不是真的適合所有國家，可能還有討論的空間，最重要的或許是像Dolly一樣，懂得自己想要什麼樣的生活且認真去實現，「房子不在乎大小與華麗，用心經營才是家」，妳的理想生活又是什麼呢？



