今天膽子大　明年請婚假！網紅劉芒不藏私傳授初約密技

在現代忙碌的社會中，埋頭於工作的同時也讓生活圈越來越狹窄，遲遲無法遇見那個「對的人」，眼看時間一點一滴的過去，心裏忐忑的小情緒也越來越巨大。平時樂於分享男女交往小秘訣的網紅劉芒，就在自己的Youtube分享聯誼的好處與秘訣，希望能讓單身的網友們藉由聯誼活動順利脫單，並為網友加油打氣，喊出「今天膽子大！明年請婚假！後年請產假」的脫單口號！



▲劉芒認為會參加聯誼的人，對於交友的目的非常明確，可以讓雙方節省許多不必要的時間。（圖／翻攝自youtube）

劉芒表示，由於聯誼是一個目的性非常明確的活動，來參加的人願意犧牲自己的休閒時間、排除萬難的來參加，就表示雙方的交往早已建立在同一個共識上，因此非常鼓勵想認真交往、並且以結婚為前提的朋友們多多參加聯誼。聯誼話題一出就立即引發直播間的網友們暴動，瘋狂敲碗到底要去哪裡聯誼？聯誼該注意什麼事情？等話題。



▲根據自己過往的約會經驗，網紅劉芒列出了10個初次約會聯誼必學的密技，更有機會能和對方進一步交往。（圖／翻攝自youtube） 為了讓想脫單又怕生的小伙伴們能夠和有好感的對象進一步交往，劉芒也根據自己過往的經驗，分享了10個初次約會聯誼必學的小撇步。打造完美約會的第一步就從地點開始，劉芒建議網友們選擇僅有吧檯座位的餐廳，例如居酒屋、燒烤店之類的地方，可以避免面對面、眼對眼時尷尬癌發作，小型的餐點也方便一邊用餐一邊交談，在輕鬆交談的同時，也可以好好觀察對方的話題是否能夠引起自己的共鳴。



▲女生約會前總會用心打扮，劉芒也提醒第一次約會的外型打扮最好留給對方一些想像空間，衣著不要過度暴露或妝感侵略性太強。（圖／翻攝自youtube）

許多女生會想在約會時展現自己最好的一面，但劉芒也提醒了幾個千萬不可踩到的地雷，免得讓第一次約會也成了最後一次。在衣著方面，劉芒建議選擇一件看似平平無奇，卻在小細節上能讓人兩眼發光的衣服，例如及膝的鉛筆裙或是絲質襯衫，能夠隨著身體的擺動散發不同的姿態，千萬不要上下全都露，容易讓人失去探索的慾望。至於妝容的部分則是建議把重點擺在鼻子以下、脖子以上的區段，因為在交談時嘴巴的動作是最容易吸引目光的，選擇一隻能夠襯托好氣色的唇膏，而不是侵略性強的大紅口紅，更能拉近彼此的距離。



▲為了找尋適合聯誼的對象，劉芒實測交友軟體，發現在JD上的網友交友目標都很明確。（圖／翻攝自youtube）

劉芒總共提醒了10點在約會時的注意事項，但最核心的聯誼場所要從哪裡開始呢？為了找尋適合聯誼的對象，劉芒也實測了當今火紅的約會軟體JD，而在一開始的註冊階段，就能感受到滿滿的「聯誼氛圍」，女生的部分完全免費使用，而男生的部分則需要每月支付費用，就像是現實生活中參加聯誼的模式。





劉芒認為JD最棒的地方在於有實名認證的機制，能夠綁定真實的社群身份，讓使用JD的人能夠免除遇到詐騙集團的不安，而且滑沒幾次就遇到了覺得還不錯的男生。實際測試後，劉芒認為在JD上的人心態非常「認真」且目標明確，不管是想認識新朋友或是找床伴，大家都會把交友的目的說明得非常清楚，不會有曖昧不明、交代不清的迂迴戰術，非常適合對於自己交友目標明確的人使用。





最後，劉芒也提醒大家，在交友方面希望大家秉持著真實、誠實、善良的原則，唯有自己具備好的特質才能夠吸引到一樣頻率的人。影片上架後也引發網友在留言區瘋狂討論，除了能夠好好反省先前約會失敗的原因，也認為每一個小技巧都非常中肯實用，這個夏天有機會可以順利展開一場夏日戀情，「明年請婚假，後年請產假」的口號有望達成。



