TikTok新挑戰賽　來追我男友吧　快跟上安心亞的舞步

繼韓國大勢神曲《Any Song》以舞蹈挑戰賽 #anysongchallenge 掀起一陣全球熱潮後，全民女神安心亞 #來追我男友吧 舞蹈挑戰賽也大勢來襲，在 TikTok 成為熱門話題。安心亞宣傳《愛得起》專輯首波主打《來追我男友吧》邀請 TikTok 粉絲跟上動感旋律一起跳起來！第一名還有機會與安心亞一起合拍 TikTok 影片！





安心亞公開 #來追我男友吧 TikTok 挑戰賽示範舞蹈 揪粉絲跳起來





短影音在全球掀起風潮，TikTok 上也累積豐富多元的影像內容，一系列強大的影像編輯工具、簡單易上手的使用介面，也讓用戶能專注在內容發想與拍攝上，無羈展現自我創意。此次全方位女星安心亞新專輯主打歌《來追我男友吧》，7 月 16 日在 TikTok 上讓粉絲搶先聽。新歌以洗腦動感的曲風講述現代女性在愛情中展現自信的態度。在 20 日上線的舞蹈版 MV中，安心亞特邀全球知名老師 Karon Lynn 編舞，無喘息高強力舞步也掀起網友熱烈討論！





安心亞本人更在個人 TikTok 帳號（@xinya_an）上公開 #來追我男友吧 挑戰賽示範舞蹈，強而有力的舞步，為新專輯帶來超驚豔的首波宣傳，邀請所有粉絲在 TikTok 上盡情熱舞，跳起來！第一名的挑戰者還有機會與安心亞一起拍攝TikTok影片 ! 參賽者只要以安心亞推出的全新單曲《來追我男友吧》創作影片，加入指定標籤 #來追我男友吧，上傳至 TikTok 即可參賽。



▲安心亞公開 #來追我男友吧 挑戰賽示範舞蹈 (截取自安心亞 TikTok @xinya_an )

挑戰賽熱烈進行中! 粉絲及舞蹈達人爭與安心亞合拍TikTok影片唯一名額





#來追我男友吧 舞蹈挑戰賽在TikTok上已掀起熱潮，粉絲紛紛挑戰高難度舞步，爭奪與安心亞合拍 TikTok 影片的唯一名額，大喊「我也要跟安心亞一起跳舞啦！」、「選我選我！」眾多舞蹈達人也紛紛展現創意及舞蹈實力，上傳挑戰影片一較高下。



▲粉絲爭與安心亞合拍TikTok影片唯一名額。 (截取自TikTok @angiea_space) ▲粉絲爭與安心亞合拍TikTok影片唯一名額。 (截取自TikTok @bb_xc41 )

TikTok 為歌手及音樂提供平台 藝人更在意透過社群與粉絲互動





看準 TikTok 的社群影響力，全球知名歌手也相繼入站 TikTok，透過社群與粉絲的互動，透過高趣味性的短影音貼近與粉絲的距離。TikTok 上的音樂不僅為短影音提供更多元創意表現的工具，平台鼓勵原創性、創造力及擁有廣大的全球用戶，也為才華橫溢的歌手和詞曲創作者提供了全球性舞台及更多曝光機會，讓他們的創作可以被更多更廣的觀眾聽見。Lil Nas X 與《Old Town Road》透過 TikTok 打開全球知名度，證明 TikTok 已超越短影片平台，成為突破性原創音樂發跡的強大舞台。





想和安心亞一起合拍 TikTok 影片嗎？快加入 #來追我男友吧 挑戰賽，一起跳起來！





