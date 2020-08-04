孩子過敏竟和過動症有關　博士媽媽悔訴：應及早調整體質

▲台灣的海島型氣候潮溼悶熱，加上逐年下降的空氣品質等環境因素，導致台灣地區兒童過敏比例將近三分之一（圖／資料照片）

▲潘博士表示若當年知道控制過敏的重要性，及早發現並即刻處理改善體質，就能讓免去孩子因過敏、過動所引發的不適，也能讓父母不那麼煎熬。（圖／資料照片）

▲改善過敏體質，飲食是非常重要的關鍵。（圖／資料照片）

台灣的海島型氣候潮溼悶熱，加上逐年下降的空氣品質等環境因素，導致台灣地區兒童過敏比例將近三分之一，而竟有高達七成的家長已經看到了過敏警訊，卻認為這些徵兆只是一時的或偶而出現，輕忽了小小的過敏警訊而帶來大大的危機。為了讓家長更加重視兒童防敏觀念，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會邀請中研院心血管疾病與營養流行病學專家「潘文涵博士」，分享自己的親身經歷，希望能夠提升家長的憂患意識，立即行動為孩子打造抗敏體質。潘文涵博士的兒子在一次的感冒就診中，被醫師診斷出有嚴重的過敏，這才意識到原來孩子持續出現的小疹子、皮膚搔癢、鼻子不通、張大嘴睡覺等現象，都是過敏的前期徵兆，卻怎麼樣也想不到這些被忽略的過敏症狀，竟會和孩子的過動妥瑞氏症有關。而後潘博士便投入了十幾年的研究，發現過敏、血清素偏低，以及飲食不當，都是造成過動症的原因，更發現了許多過動兒也都有過敏體質。對於兒子在成長過程中所經歷的辛苦，潘博士表示若當年知道控制過敏的重要性，及早發現並即刻處理改善體質，就能讓免去孩子因過敏、過動所引發的不適，也能讓父母不那麼煎熬。台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長楊崑德指出，許多家長認為，孩子身上出現的小紅疹、泛紅、搔癢等現象，只是偶爾發生或是很快消退的狀況，而沒有立即做出預防過敏的行動，讓過敏症狀蔓延到腸胃、眼睛、呼吸道等，從此讓孩子陷入了「過敏進行曲」，併發多種部位症狀，讓過敏越來越嚴重。楊崑德理事長也提醒家長，伴隨過敏所出現的不適症狀，也會影響孩子的睡眠品質、免疫發展、成長發育、心理健康等。甚至在過去的門診案例中，多次遇到媽媽發現寶寶出現夜咳症狀，誤以為是感冒著涼，等到症狀變得嚴重前往就醫時，才發現原來是過敏導致孩子睡不好、情緒不穩、反覆哭鬧，甚至連體格發育都受到影響，讓家長相當自責。改善過敏體質，飲食是非常重要的關鍵。楊崑德理事長表示，孕婦時期應避免接觸二手菸、塑化劑、PM2.5等環境，等到寶寶出生後最好為寶寶哺育母乳，是預防過敏的最佳做法，但若母乳不足或有過敏體質，一歲過後則建議以「精準水解配方奶」來銜接母乳。潘文涵博士提醒家長，為孩子準備充足的五彩蔬果和益生菌豐富食物，適量的Omega-3食物，並且食用避免油炸食品，是兒童青少年預防過敏體質的關鍵。

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