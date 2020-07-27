看不慣「報復性出遊」？他發文想酸遊客　反被網友嗆爆

隨著疫情趨緩，各項防疫措施逐步解封，而國內旅遊的遊客明顯增加，許多民眾都開始「報復性出遊」。對此，有一名南部網友就上網抱怨，為何北部人都往南部跑，更做出「惡劣舉動」並狠嗆「沒事別來」，文章一出也引發網友撻伐，「自己沒素質還找理由」。
原PO在PTT上發文抱怨，為什麼假日會有許多人跑到南部，導致南部許多連鎖餐廳都擠得水洩不通，接著他也說到，「剛剛還不太需要排隊，內用也有位置，現在我吃完，內用區也客滿了，看到有幾個遊客手拿著餐，嘴巴哄著小孩，用那楚楚可憐的眼神，向我搖尾乞憐 ，為的就是一個四人桌」。
原PO接著提到，自己一眼就可以看出是不是台北人，還有該店採自助收桌式，「因此故意不收桌，覺得該讓台北人學教訓，害自己吃早餐、午餐，還要被迫排隊，何況是逛夜市」。
網友對於原PO的作法表示不認同，並認為他的素質有待加強，「最好你一眼看得出台北人」、「你一個人害死所有南部人」、「自己沒素質還找理由」、「單純是你不想收吧」、「懶人找理由阿」。
另外也有網友認為「戰南北」根本沒意義，「高雄人回高雄錯了嗎？」、「你很缺資源和社會福利？」、「八成是北漂族，假日回南部而已」、「搞不好人家是北漂」。（編輯：許智超）
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