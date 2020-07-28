女夾炸物遭母子嘲笑「吃太多才胖」　眾怒：這樣教小孩？

▲原PO跟女兒因夾一盤炸物，而被後方母子嘲笑，此情況也讓網友覺得沒家教。（圖／翻攝自pixabay ）

行政院推出的「振興三倍券」領券人數已經突破千萬人，許多人都已經到各種店家消費拼經濟。對此，就有一名網友分享帶女兒去吃飯時，因為夾了一盤炸物，而被後方的母子嘲笑「胖胖的」，貼文發出後也引起網友感嘆，「怎麼可以用歧視的角度來教小孩」。

▲許多網友認為，這位媽媽的話帶有歧視。（圖／翻攝自爆怨公社 ）

去那邊不就是炸好炸滿？

「怎麼可以用歧視的角度來教小孩」

原PO在《爆怨公社》表示，今天是女兒的返校註冊，結束後因三倍券還有 500 元，午餐想吃頓好料的，所以對女兒說「今天可以選想吃的，不用在意價錢」。沒想到在餐廳夾取炸物時，卻聽到後面的小孩，向自己的媽媽說，「那個胖胖阿姨吃好多東西唷！而且都是炸的」，更誇張的是孩童媽竟回答，「她們就是吃太多炸的才那麽胖，我們不要學她們，我們多吃青菜才會健康」，這樣的言論身教也讓原PO感到非常無奈。許多網友看完後紛紛表示，「就是要吃飽阿，吃什麼要不甘他們的事吧」、「」、「怎麼會用帶有歧視的話去教小孩」、「多吃肉也不會怎樣啊 」、「太沒禮貌了吧」、「 吃飯吃的開心就好」、「很傻眼，就不要看到你夾肉」。事後原PO更新內文時指出，該位媽媽看到貼文後，有私訊與自己道歉，但也有不少網友還是認為太誇張，「最討厭教出這種小孩還不自知的家長」、、「這種家長的小孩素質堪憂」、「如果是你們遇到這種事情，會選擇原諒嗎?」（編輯：許智超）