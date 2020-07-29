停車遇「超扯佔位」？大媽13字猛嗆騎士　眾揭真相狂打臉

▲網友看完紛紛點出，不論是以身體或以物品作為方式佔用車格，警察都可依法開罰。（圖／翻攝自 爆怨公社）

許多網友看完紛紛點出真相，「事實上

不論是以身體或以物品作為方式佔用車格，警察機關均可依法開罰」。另外其他網友也回應，

「連機車格也要這樣佔位置？丟臉」、「很多人都知道不能人肉佔車位，有人

在台灣機車是最常見的交通工具，不僅方便代步，機動性也高，但對於機車族來說，騎機車最麻煩的就是找車位。對此，近日就有網友分享找到停車格時，就發現有人「人肉佔位」告知對方違法後，卻遭對方怒罵「哪一條規定的」，貼文一出也引起網友討論，紛紛點出真相。原PO在《爆怨公社》表示，在中壢夜市附近找車位時，終於看到一格停車位，想停進去的時候，卻發現有一名男同學站在停車格對她說「我也要停」，她立馬指出，在停車格「人肉佔位」是違法的，只見男同學理都不理繼續滑手機，接著對方媽媽出現表示，「不好意思，我們先看到的，我已經叫他佔位」，而當原PO提到這樣本來就是違法，對方媽媽卻大罵「哪一條法律規定不能人肉佔位？」，面對此情況，原PO也因趕時間先行離開。還硬要這樣」、「關於人肉佔位，我一律建議3秒膠是很好的解氣方式」、「真的是自私又惡劣」、「太誇張，可以不要這麼自私嗎」。而依照《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人如於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元之罰鍰。而如果於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處1200至2400元的罰鍰。（編輯：許智超）