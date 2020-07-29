關帝始祖關龍逢　一代忠臣直諫而亡亦成神

▲關龍逢始祖被視為關聖帝君的祖先。（圖／記者黃彥昇攝）

關聖帝君是漢文化的強勢信仰，關老爺是軍神、武神、財神、五文昌之一，可以說包辦了各種大小業務，而在台灣的民間信仰中，後天神明的父母長輩亦有機會享有香火，例如媽祖婆的聖父母殿，而關聖帝君的祖先據說是一位叫關龍逢的大人物。關龍逢是何許人也？根據《史記》、《呂氏春秋》、《韓非子》等書籍記載，祂是夏朝末代帝王桀的臣子。夏桀作為一個王朝統治者非常不合格，勞民傷財的建立高樓，還建立了惡名昭彰的酒池，同時濫殺大臣，發明炮烙等酷刑，與商紂王並列漢文化的兩大昏君。但就算是昏君亦有賢臣，關龍逢身為夏桀的臣子，對不理政事、荒淫無道的君王提出了諫言，最終夏桀以關龍逢妖言惑眾為由將之處死，一說死於斬首，另一說死於炮烙。那麼關龍逢是如何被視為關羽的先祖？其實歷史上並沒有記載到關羽的家庭背景，但在清朝末年編篡的《關帝全書》之中，就將關龍逢列為關羽的先祖。在以關聖帝君為主神的宜蘭礁溪協天廟，就有一間聖祖殿，裡面祭祀關公的三代祖先、關羽夫人，以及被稱為始祖的關龍逢。關公聖誕農曆六月二十四日也即將到來，把握時間向關聖帝君祝壽，同時也祈求自己的下半年度能一切平安順遂，在如今形勢如此嚴峻的時節，平安健康是最重要也最難能可貴的。（編輯：黃彥昇）