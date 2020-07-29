不聽指揮就爆氣！中國選手「4字」怒嗆韓隊友　下場GG了

近來電競產業發展逐漸完整，選手們在除了是賽場上的表現外，言行舉止更是不少年輕玩家爭相模仿的對象，因此更該注意自身行為和發言。昨（28）晚凌晨中國《英雄聯盟》EDG戰隊的上路選手趙奧迪（Aodi）就因為在遊戲中用言語羞辱韓國選手Keria「你媽死了」，引起眾人嘩然，也立刻遭到官方的嚴厲懲處。

中國電競戰隊EDG的上路選手趙奧迪（Aodi）昨晚凌晨在由進行遊戲時，與韓國隊伍DRX的輔助選手Keria恰好排到同一隊伍。遊戲過程中，當Aodi提出要Keria到下路幫忙進行會戰的要求時，韓國選手用英文簡短的回應「對不起請稍等一下，我正在幫忙中路拿藍」，沒想到Aodi卻突然怒火中燒打字回嗆「等一下？你這個豬打野等你媽死了」，甚至在遊戲進行到25分時，他又再以英文嗆Keria「我等不及你媽死了」。

只是Aodi沒想到的是，他這番爆粗口的行為剛好被正在實況中的Keria完美紀錄下來，也讓當時所有聊天室內的觀眾也親眼見證，替Keria大感不公。而對此，Aodi所屬隊伍EDG也連忙在今日下達「扣除選手當月薪資、獎金及內部警告一次」的懲處公告，也向Keria及其所屬隊伍DRX和廣大粉絲們道歉，而中國官方LPL賽區賽事聯盟則是禁止Aodi上場一次以作為懲罰，同時向所屬隊伍EDG處以2萬人民幣的罰款。

▲中國網友截下Keria實況畫面。（圖／翻攝自微博）

▲中國戰隊EDG今日下午發表道歉聲明和懲罰公告（圖／翻攝自EDG微博）

在官方和所屬戰隊釋出公告後，Aodi選手也表示已經認知自己所犯下的嚴重錯誤，更對自己失序的行為進行自我檢討。而不少玩家也在實況當中看見keria選手連忙刷頻，試圖幫Aodi選手把爆粗口的言論洗掉後，紛紛留言表示兩人舉動「高下立判」，「中國某些選手素質真差」、「keria人好好」、「做白工一個月，還被罰錢挺活該的」。（編輯：楊智傑）