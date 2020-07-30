快趁花季衝一波！彰化薑荷花開粉紅花毯超浪漫

每年6月中旬過後，就是進入薑荷花的季節，超級浪漫的粉紅花海讓人少女心噴發，但來到彰化除了追薑荷花外，小編還整理了各處熱門景點，這周末趁著好天氣到彰化踩點，拍美照吃美食吧。
浪漫粉色！溪州薑荷花田
薑荷花被稱為「熱帶鬱金香」，每年６月中旬過進入花期，位在彰化的溪州與田中就有不少薑荷花正隨風飄逸，美不勝收，微風吹來還帶著淡淡的花香味。不過這邊是屬於私人土地，買花就能免費拍照，讓我們大家一起好好維護美的事物，請勿任意採摘或踐踏花田哦。
地點：彰化縣溪州鄉中州路二段1333巷附近
可以吃？彰化線西「肉粽角沙灘」
肉粽角？這是吃的嗎？光聽名字覺得也太可愛了吧！位於彰化線西海邊有一處超美的海岸線，是彰化縣唯一的沙灘，沿岸是映入眼簾的一座座巨大白色風力發電風車以及一整片黃澄澄濱刺麥，金黃的迷人魅力配上無敵海景，是最近熱門的IG打卡聖地。
地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區海堤
漂流木公園！福寶濕地
位於福興鄉的福寶濕地，有著神似忘憂森林的漂流木獨特景觀，還有滿滿的向日葵花海這裡也是水鳥的天堂。絕對沒想到溼地也能欣賞到那麼仙的夢幻景象，怎麼拍都漂亮，難怪躍升成為打卡熱點。
地點：彰化縣福興鄉新生路臨63號
鐵道迷看過來！扇形車庫
位於彰化的扇形車庫是全台保存最完善的古蹟，一字排開的火車頭超壯觀，碧藍天空襯著橘紅色蒸氣火車頭，懷舊又復古。
地點：彰化縣彰化市彰美路一段1號
彩虹色夢幻冰淇淋！66cheesecake。
北海道必吃的夢幻冰淇淋，台灣也吃得到！彰化湖糖廠冰店旁「66CHEESECAKE」推出彩虹霜淇淋，紅心芭樂、藍莓、海藻、抹茶、牛奶、巧克力等六種口味的組合，繽紛顏色簡直不想控制自己的少女心，除此之外，以北海道十勝牛奶等頂級食材製作的輕乳酪蛋糕，綿鬆柔軟的口感，一次吃掉一整個也很可以。
地點：溪湖鎮彰水路二段763巷5號 溪湖糖廠冰店旁
來彰化必吃的肉圓！阿三肉圓
來彰化吃肉圓是必選的美食行程，人氣超高的阿三肉圓，顛覆一般吃到的肉圓以金黃色酥炸的外表加上用料超澎拜的內餡，絕對是來彰化要試試看的美味。
地點：彰化市三民路２４２號
常常讓人撲空的！明明bakery
位於知名景點扇形車站附近的日系手作麵包店「明明Bakery」，麵包外表樸實簡單，但咬下一口絕對讓人驚豔，好滋味全揉進麵糰裡了。店家招牌鹽之花奶油捲，讓許多人吃一口就愛上，還專門驅車南下購買，有機會的話絕對要嘗嘗它的魅力。
地點：彰化縣彰化市彰美路一段132巷80號2樓
手工創意冰！麵麵茶茶
位於彰化鹿港老街的這家冰店，將麵茶重新定義做成各種形式料理，有麵茶剉冰、麵茶吐司、麵茶飲品，還有各種伴手禮。吃起來不膩的古早麵茶都是老闆自己手工拌炒出來的，有興趣的朋友來到鹿港不要錯過來品嚐這裡的創意美食啦。
地點：彰化縣鹿港鎮民生路7號