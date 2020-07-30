影／旅行別當大雷包　最怕遇到十種豬隊友

▲豬隊友之一：總是不在約定時間出現。（圖／CHU啾啾妹 授權）

▲豬隊友之一：總是脫離隊伍，大家驚惶地找人。（圖／CHU啾啾妹 授權）

（助理編輯：鄧詩倫）

相信在旅遊的時候最怕遇到雷隊友，像是行前一直說隨便都可以但旅行中卻一直抱怨行程，又或是集合時間永遠不準時，也有可能不告知一聲就脫離隊伍讓全部人都去找他。諸如此類的這種事都好討厭，幾乎攪亂出遊好心情。有人一起旅行是很好的，一路上有人可以分享喜悅、有人分擔住宿費用、有人幫忙找路看地圖、有人幫忙拍照、重要一點是吃餐廳可以邊吃邊聊。如果遇到了不靠譜的旅伴，那將是災難式的出行，影片中列出10大最「討厭」旅伴，大家一起來看看吧！