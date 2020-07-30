詹長權出庭作證　魏應充重視食安風險　10年前已超前部署

針對頂新越南大幸福油案發回更審部分，台中高分院昨起一連兩天召開審理庭，傳喚知名公衛學者詹長權等人出庭作證，頂新律師強調，詹長權證稱魏應充早在十幾年前就率各業者之先、投入資源引入食品風險分析系統，魏應充不可能有犯罪故意，全案很多爭議點未釐清，盼法院透過司法互助，傳喚越南關鍵證人進一步調查。紛擾多年的頂新越南大幸福油案，一審法院判決頂新製油前董事長魏應充等人無罪，二審判決魏應充15年，前總經理陳茂嘉等人8到11年不等，去年最高法院判決部分定讞、部分發回更審。根據前審判決，魏應充等人被重判的其中一個關鍵原因，是法院認為頂新沒有辦法提出溯源資料、證明大幸福油品來自健康無病豬隻，因而推論這批油脂欠缺人體可食用的品質。台中高分院更一審4月召開準備庭時，頂新律師提出10幾項新證據，證明大幸福的油品來自合法檢疫的健康無病豬脂，法院昨天傳喚公衛學者詹長權、中國生產力中心資深顧問李傳政，兩人除分別證稱魏應充非常重視食安風險與品保制度，也對食品原料溯源提出看法。法院今日續傳頂新兩名員工出庭作證，其中吳姓員工證稱，當年是在國內找不到油源，才轉向越南採購，該廠油品檢驗符合標準，也從未有下游商家客訴油品的品質。詹長權則說，民國一百年之前他曾擔任味全的顧問、協助引進「食品風險管控系統」，背景是因為他主動提供國際食品安全風險分析架構給各業者，但只獲當時擔任味全董事長的魏應充重視。他也提到，食品的源頭若涉及外國，業者需要在我國政府與該國有雙邊協定之情形下才可能進行「溯源管理」。李傳政也說，因工作需要輔導眾多食品業者，必須熟悉法令規範，他所認知且傳授給業界的「溯源管理」規範，都是只需要了解上一手與下一手的情況。另外，魏應充相當重視品保，是他所輔導的上百家食品業者中很罕見的企業主。