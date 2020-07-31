夏季神秘冰品曝光！網友：「還有什麼不能做成冰？」

▲萊爾富與光泉聯名為豆漿及米漿控推出冰品，內含Q彈珍珠及香濃花生。（圖／擷取自網路）

▲Po文一出立刻引起熱烈回覆 。（圖／擷取自ptt）

▲看來這個夏天的盛夏冰品大亂鬥也如火如荼的展開。（圖／擷取自網路）

近年盛夏溫度節節攀升，酷熱豔陽下誰不想要大啖冰涼甜品呢？每年夏天的聯名冰品競賽，更催生出許多意想不到的創意冰品，近日一名網友嚐鮮萊爾富新出的光泉豆漿珍珠雪糕，在網路上分享後立刻引發熱議，吃貨們紛紛加入推薦自己心頭好。原PO在PTT論壇CVS版上分享近期吃過的超商冰品，因為原PO本來就很愛挑戰超商推出的各種新奇冰品，特別嚐鮮萊爾富新品光泉豆漿珍珠雪糕，發現口味意外好吃，照片中豆漿雪糕中滿滿的珍珠粒，原PO更驚呼「而且才賣30，這才是冰棒該有的價格吧」，貼文中也比較之前品嚐過各種超商冰品，譬如前陣子熱賣的超商限定GODIVA冰淇淋，雖然好吃，「但真的偏貴又小小支的。」除此之外，日前紅極一時的M&M巧克力冰淇淋也在點評名單中。雖然口味好壞因人而異，但要滿足驚豔、好味道和高CP的冰品真的不好找！Po文一出立刻引起熱烈回覆，網友們不僅紛紛為自己熱愛的冰品戰隊，更在下面分享自己品嚐其他特色冰品的感想，也有網友開玩笑評價：「創意就是想到什麼加什麼，但不一定好吃（笑」、「居然有豆漿口味的雪糕！」、「到哪裡都看得到珍珠⋯⋯」、「豆漿珍珠是健康版的珍珠奶茶嗎？」「還有什麼不能做成冰？」「30元是真的便宜。」「這帖完全就是冰品大集合，下班就去買！」看來這個夏天的盛夏冰品大亂鬥也如火如荼的展開，新奇創意是種噱頭，只要能做出好吃又CP值高的產品，消費者自然買單。