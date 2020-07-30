約老朋友總愛慣性遲到？男火大不爽　網曝「3解決方法」

▲網友以「朋友習慣遲到該怎麼調適心情」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）

不少人和朋友有約時，難免會稍微「遲到」幾分鐘，但若是每一次都如此，不僅不懂尊重，也會影響他人，造成他人感受不佳，對此，有名網友抱怨，有群認識超過十年的老朋友，女生們都會「慣性遲到」，讓他覺得總是在等遲到的人很浪費時間，「想問大家遇到這種朋友該怎麼調適阿？」。該名網友在PTT WomenTalk版上發文，他以「朋友習慣遲到該怎麼調適心情」為題，表示有一群認識超過十年的老朋友，其中女生們都習慣性會遲到，平常都遲到十到二十分鐘，但某次最誇張，竟然遲到一小時，打電話給她居然回應「還在家化妝」。原PO也提到，他本身是蠻有時間觀念的人，也不太好意思讓別人等，通常都會提早10分鐘到赴約地點，也有和他們反應過，但他們也都是拿化妝當為藉口，或是叫其他人使用定位APP，看到他們出門再出發就好了，讓原PO不禁覺得，以前當學生時覺得還好，但現在覺得等遲到的人很浪費時間，非常火大，要出去玩也會因此整天心情受影響。貼文一出，許多網友紛紛給出建議，「我都事先說遲到的人請客，這樣也沒白等」、「不就慢慢淡掉不聯絡，要不就照他們說的你就自己晚出門」、「她說的時間再晚半小時到，這種人真的沒有時間觀念」、「放生啊，時間久了還是會散因為三觀不合」、「直接不來往啊 說好的尊重呢」、「絕交、封鎖」。也有網友給出3個解決方法，「直接當約的時間在20分鐘後」、「只約在自己獨處也爽的地方等，邊等邊逛街或在店裡滑手機」以及「千萬別約看電影」這三招，以免對方遲到時，自己在原地乾等而讓心情受到影響。（編輯：郭佩蓉）