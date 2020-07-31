三倍券怎麼花？醫師：「保護性消費」振興健康遠超三倍！

為緩衝疫情期間所帶來的經濟衝擊，政府發放振興三倍券刺激國內買氣，國內各大領域業者無不摩拳擦掌，第一時間祭出優惠回饋，吸引精打細算的民眾上門消費，其中，有人想趁這次入手高單價產品，但也有人因疫情，更重視起日常保健，而市面上琳瑯滿目的品項，有的貴、有的便宜；怎麼買、怎麼吃，又是另一個問題了。對此，基隆三總副院長李明勇也提出見解，在「報復性消費」之前，先弄懂投資自己的「保護性消費」。



新冠肺炎就像龍捲風般，來的又快又急，讓你我措手不及，所幸半年多來，台灣防疫成績遠勝它國，而這場風暴使不少人更加關心起日常保健，加上面對國人因生活型態導致常見的健康問題，如壓力大、消化道問題、過敏問題等，不少民眾提到會將三倍券用於投資、聚焦在保健食品上。



▲適口性佳的保健食品，像是枇杷膏， 輕鬆簡單服用，就能在生活中累積打底。（圖／NOWnews攝）

醫師觀察，台灣人最容易出現的像是熬夜、作息不正常的民眾，可以補充一些綜合維生素，補足熬夜流失的營養，但最根本的問題還是要儘量避免熬夜，充足的睡眠才能真正消除疲勞、提升免疫力。而對手機電腦不離身的3C族，易感眼睛疲勞，可補充葉黃素、維生素Ａ和β-胡蘿蔔素，可以抗氧化，預防夜盲症和乾眼症。



而台灣人夏天長期進出冷氣房，又容易咳嗽、流鼻水、打噴嚏，深受「過敏」困擾的民眾也相當多，醫生也指出，可長期適量補充益生菌舒緩過敏，或是補充優格、優酪乳等含有乳酸菌的飲食也有幫助。如果是時常乾咳的人，可以準備像是枇杷膏之類的輔助品，再加入溫開水幫助修復呼吸道黏膜，也很適合做為辦公室或居家保健。



