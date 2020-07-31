三倍券怎麼花？醫師：「保護性消費」振興健康遠超三倍！

為緩衝疫情期間所帶來的經濟衝擊，政府發放振興三倍券刺激國內買氣，國內各大領域業者無不摩拳擦掌，第一時間祭出優惠回饋，吸引精打細算的民眾上門消費，其中，有人想趁這次入手高單價產品，但也有人因疫情，更重視起日常保健，而市面上琳瑯滿目的品項，有的貴、有的便宜；怎麼買、怎麼吃，又是另一個問題了。對此，基隆三總副院長李明勇也提出見解，在「報復性消費」之前，先弄懂投資自己的「保護性消費」。
新冠肺炎就像龍捲風般，來的又快又急，讓你我措手不及，所幸半年多來，台灣防疫成績遠勝它國，而這場風暴使不少人更加關心起日常保健，加上面對國人因生活型態導致常見的健康問題，如壓力大、消化道問題、過敏問題等，不少民眾提到會將三倍券用於投資、聚焦在保健食品上。
醫師觀察，台灣人最容易出現的像是熬夜、作息不正常的民眾，可以補充一些綜合維生素，補足熬夜流失的營養，但最根本的問題還是要儘量避免熬夜，充足的睡眠才能真正消除疲勞、提升免疫力。而對手機電腦不離身的3C族，易感眼睛疲勞，可補充葉黃素、維生素Ａ和β-胡蘿蔔素，可以抗氧化，預防夜盲症和乾眼症。
而台灣人夏天長期進出冷氣房，又容易咳嗽、流鼻水、打噴嚏，深受「過敏」困擾的民眾也相當多，醫生也指出，可長期適量補充益生菌舒緩過敏，或是補充優格、優酪乳等含有乳酸菌的飲食也有幫助。如果是時常乾咳的人，可以準備像是枇杷膏之類的輔助品，再加入溫開水幫助修復呼吸道黏膜，也很適合做為辦公室或居家保健。
不過保健食品不是藥品，因每個人體質不同，或許能幫助增進健康、減少疾病危害風險，但是沒有辦法治療疾病。醫師進一步提到，雖然經過認證的健康食品的確有增進健康的功效，但是要注意某些健康食品和藥物的交互作用會對人體造成不好的影響，若有在定期服藥的民眾，或是例如小孩、孕婦、有過敏體質，或者患有慢性疾病，都得和醫生討論屬於自己的服用方式。
醫師建議，民眾透過原型食物攝取完整營養是最理想的選項，但若因長期飲食不均，或先天上的體質因素，造成部分元素缺乏、或感到不適，可選用適合自己的營養品補充，家中平時也可準備維他命口含片或枇杷膏這類適口性佳的保健小物，更能達到有效率的全方位日常打底。不過也提醒民眾使用前一定得參考包裝上的建議攝取量，多吃不一定有害，不過絕對無益，適量攝取、平衡營養才是最好的 「保護性消費」。