金屬中心國際級驗證服務　全國第一離岸風場專案機構認證

▲團隊於水下基礎製造現場檢測驗證。（圖/公關照片）

▲團隊於水下基礎製造現場檢測驗證。（圖/公關照片）

行政院於106年指示經濟部標準檢驗局推動「再生能源投融資第三方檢測驗證中心計畫」，建立第三方驗證技術以確保我國離岸風場之安全與可靠性。金屬中心自107年起，開始發展風場專案驗證，與多個法人單位共組的「臺灣離岸風場專案驗證聯盟」，更成為國內第一個通過財團法人全國認證基金會（以下稱TAF）的ISO 17065驗證機構認證。日前金屬中心與DNV-GL及多個法人單位共同組成「臺灣離岸風場專案驗證聯盟」，攜手提供離岸風場開發之第三方專案驗證服務，是國內第一個通過TAF ISO 17065驗證機構認證，未來持續深化在地化離岸風場專案驗證能力，以及提供風場開發商國際水準的驗證服務。金屬中心自107年起，配合國內離岸風電發展、風場建置以及政府政策，開始發展風場專案驗證能量（project certification），藉由歐洲專家的授課、技術指導以及實際案例訓練，搭配金屬中心既有的產品驗證、工廠檢查能力，加上風力機檢測技術的基底，逐步奠定「風場專案驗證機構」的專業度及口碑。目前已取得TAF認可的項目包括：離岸風場專案驗證-場址條件評估、離岸風場專案驗證-設計基礎評估、離岸風場專案驗證-整合負載分析、離岸風場專案驗證-支撐結構設計評估以及離岸風場專案驗證-支撐結構製造監督。現階段金屬中心在七股有中小風力機測試平臺、台中港有大型風力機測試實驗室，皆通過國內TAF ISO 17025實驗室認證，並分別獲取國際驗證機構之認可，如今再通過TAF ISO 17065的驗證機構認證，期望能夠紮實的在風電領域建構國內完整的、有系統的檢測驗證能量，有助於本土第三方驗證能力的建置，共同確保我國離岸風場開發及運維之安全性與可靠度。金屬中心廣告