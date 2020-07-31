買筆電一開看傻眼！硬碟「2數字爆表」　女大生揭1預防法

▲原PO發現，已用時間總計，長達511小時，已用次數總計89次。（圖／翻攝自Dcard ）

▲原PO指出，筆電本身也有擦傷，除了底部的膠條一邊翹翹的，其中一邊長度甚至不合凹槽。（圖／翻攝自 Dcard）

現在許多人為了辦公，都會購買一台筆記型電腦，但買筆電時，需要注意什麼嗎？近日就有一名網友分享遇到不老實店家的過程，表示買回家測試，卻出現異常的使用次數。貼文發出後，引發許多網友也在底下討論。原PO在《Dcard》上表示，5月底到知名商場買筆電時，在店員介紹下，選擇了其中一個機款。當天晚上，用線上免費的硬碟檢測工具來測試，不到一分鐘下載好了程式，立馬執行了測試，結果竟出現了不尋常的數字，「已用次數總計89次、已用ˋ時間總計511小時」，才發覺根本是一台樣品機。原PO接著指出，筆電本身也有擦傷，除了底部的膠條一邊翹翹的，其中一邊長度甚至不合凹槽，而那時現場因需加裝一顆16G記憶體，店員說1小時之後再取。原PO也提到，在第一次買筆電的情況下，沒意識到要現場拆封檢查，而且店家也未拆封給我們看，完全疏忽了。原PO說，發現的第一時間有與店員直接聯繫，態度卻有很大轉變，第一時間也聽到店員一直在迴避，最後則說是同事拿錯機子。不僅如此，退貨當天感受不到有任何誠心的不好意思，原PO覺得，這可能是他們的慣用手法，請大家小心，一定要現場親眼看到電腦拆封。許多網友也紛紛回覆，「我在這間買過1500小時的，這間真的不老實」、「外觀上那個就很有問題，比較像是把有人退貨的賣給你」、「我都去原廠指定地方買，不怕遇到這種問題」、「好壞喔，怎麼可以這樣」、「打給消保官，看他態度會不會變好」、「自己的權益要自己爭取」、「電腦一定要當下檢查，花的安心自己也安心」、「只能說購買當下要付清時，做最後確認比較實在」。（編輯：許智超）