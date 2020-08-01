暑假必玩第一站！樂高在夢時代打造想像力遊戲世界

▲ 「Level up！樂高想像力大作戰」3大關卡結合超級瑪利歐、賽車、抓鬼，邊玩邊挑戰創造力，活動全程免費，絕對是暑假必玩第一站。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.31）

▲「樂高方程式賽車」拼砌自己的樂高賽車並在賽道上飆速。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.31）

▲ 「樂高超級瑪利歐」讓小朋友化身小小瑪利歐挑戰任務。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.31）

▲ 高雄夢時代獨家首賣超人氣「樂高超級瑪利歐」系列中兩盒盒組。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.31）

大小朋友都喜歡的「樂高」今年暑假要邀請民眾一同到高雄夢時代挑戰無限創造力。即日起日至8月16日打造「Level up！樂高想像力大作戰」3大關卡結合「超級瑪利歐」、賽車、抓鬼，邊玩邊挑戰創造力，活動全程免費，闖關完成還能獲得遊戲機造型盒、紀念卡片、以及象徵想像力升級的樂高小獎盃，絕對是暑假必玩第一站。不僅活動免費玩、限定紀念品免費拿，「限定快閃店」也推出多項專屬限定贈品，更有樂高「超級瑪利歐」系列中兩盒盒組「71376 咚咚的垂直迫降」、「71377 害羞幽靈王的鬧鬼庭院」於高雄夢時代獨家首賣。此外，也推出專屬線上遊戲挑戰兌換活動，最大獎可獲得樂高超級瑪利歐冒險主機乙盒，錯過今年夏天就再也得不到。玩具品牌樂高連續3年在暑假進駐高雄夢時代舉辦實體活動，繼去年打造「樂高想像力工廠」後，今年更將虛擬遊戲世界概念幻化為實體闖關遊戲，「Level up！樂高想像力大作戰」活動包含「樂高超級瑪利歐」讓小朋友化身小小瑪利歐挑戰任務、「樂高方程式賽車」拼砌自己的樂高賽車並在賽道上飆速、「勇闖幽靈秘境」運用樂高拼砌而成的大砲消滅幽靈。3大關卡讓消費者邊玩邊培養無限創造力，活動全程免費體驗，凡參與即可獲得樂高遊戲機造型盒，闖關完成後可獲得專屬紀念卡片、以及樂高小獎盃，為大小朋友揭開歡樂暑假序幕。高雄夢時代場更加碼獨家首賣超人氣「樂高超級瑪利歐」系列中兩盒盒組「71376 咚咚的垂直迫降」與「71377 害羞幽靈王的鬧鬼庭院」，搶先全台獲得完整樂高超級瑪利歐遊戲體驗。活動也推出線上小遊戲，多樣化題目考驗樂高迷的想像力，闖關並獲取足量LEGO想像幣後，即可至實體活動現場兌換限定贈禮，更有機會獲得樂高超級瑪利歐冒險主機乙盒。同時推出消費滿額限定贈禮，即日起至8月23日於全台樂高指定店點消費滿2,000元即可獲得「樂高小丑射擊台」；31日起至8月16日於高雄夢時代活動現場完成闖關，憑證不限金額買就送「樂高競技碰碰車」獨家贈禮，數量有限，送完為止。