影／父親節超狂惡整！結局逆轉「洋蔥爆棚」

父親節要到了，相信許多人都正在煩惱要送什麼給爸爸吧！近日Youtuber「技安」決定要給爸爸一個特別的回憶。「技安」在爸爸的房間內放了50個鬧鐘，想用激烈的方式把爸爸叫起床，還串通阿嬤幫忙裝鬧鐘，想看看爸爸的反應。
最後「技安」的爸爸不但收下了一份「驚嚇」以外，也得到一份驚喜禮物，讓他直呼開心，笑意一直掛在臉上。結尾還收到技安寫的父親節卡片，讓爸爸感動不已，也說出只希望女兒們平平安安、快樂地生活就夠了。如此感人的畫面，讓網友直喊有洋蔥！（助理編輯：鄧詩倫）
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